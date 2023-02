Ondermijning? Dat is ‘twintig jaar gebeuk met geld en geweld op onze maatschappij’

Terug in Vlissingen, op de stoep van het dubbele herenhuis waar het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit is gevestigd.

Wat voorafging: op een vrijdagmiddag in januari stond ik hier onaangekondigd op de stoep. Het pand, een 18de-eeuws rijksmonument, leek verlaten. De buren vertelden dat het Kenniscentrum – budget: 5 miljoen euro per jaar – zich ‘niet erg zichtbaar’ manifesteert. Ik mailde vragen. Prompt ging de website op zwart. Een visitekaartje bevatte onjuiste informatie. Toeval en misverstanden, zei de woordvoerder. Kom gewoon eens langs.

Nu is het zover. Ik druk op de bel. Prompt zwaait de deur open, de woordvoerder ontvangt me. Van de buren begreep ik al dat er deze dag leven in het gebouw is, ze appten erover toen ik onderweg was naar Vlissingen.

Op de zolder, onder de houten balken, met een prachtig uitzicht over het marktplein beneden, zit de directeur van het Kenniscentrum: politieman Tom Driessen. Hij draait er niet omheen: een journalist die zomaar aanbelt, daar zaten ze niet op te wachten. Het komt te vroeg. Ze zijn in oprichting.

Politieman Tom Driessen: ‘We willen dreigingsbeelden maken’ die de overheid helpen bij de criminaliteitsbestrijding.

Officieel bestaat het Kenniscentrum nog geen jaar. Ze hebben voor zichzelf duidelijk waar hun meerwaarde zit. Het ‘verhaal’, dat is af. ‘Maar de consequentie kan zijn dat de werkelijke organisatie en structuur nog een beetje achterlopen, zoals jij hebt gezien.’

Op vrijdagen is hier bijna niemand. Dat hangt samen met de locatie die voor het Kenniscentrum is bedacht, in Vlissingen, als compensatie voor de marinierskazerne die hier niet kwam.

Het ondersteunende personeel komt uit Zeeland. Maar veel inhoudelijke medewerkers – gedetacheerd vanuit de politie, de Fiod, de douane – wonen in de Randstad. Dan is Vlissingen ver weg: minstens twee uur enkele reis. Ze proberen hier te zijn van dinsdag tot en met donderdag.

Radertje

Het Kenniscentrum is een radertje in de landelijke strategie om ondermijning aan te pakken. Ondermijning wordt wel omschreven als de onderwereld die de bovenwereld gebruikt om dingen gedaan te krijgen. Driessen legt het liever zo uit: ‘Twintig jaar gebeuk met geld en geweld op onze maatschappij.’

In presentaties gebruikt hij het volgende voorbeeld: een Brabantse varkensboer krijgt bezoek van mannen met 60 duizend euro in een sporttas. Ze zeggen: dit geld is voor jou, maar we willen je schuur een paar maanden gebruiken. De varkensboer zegt nee. Oké, maar we komen morgen terug, zeggen de mannen. Je dochter doet het goed op school, je vrouw doet het goed op tennis.

Tot zover, zegt Driessen, is geen sprake van ondermijning. Dit is gewoon afpersing. Maar het valt de varkensboer ook op dat zijn buren in tegenstelling tot hijzelf tegenwoordig in een BMW of een Ferrari rijden. Dat laatste, zegt Driessen, is ondermijning.

Het begrip ondermijning is het toverwoord van de hedendaagse criminaliteitsbestrijding. In Nederland bestaan maar liefst 126 projecten in de strijd tegen ondermijning, las ik in een recent onderzoek. Er zijn zorgen over de effectiviteit, de onderzoekers adviseren een ‘indringende reflectie’.

Wat voegt het Kenniscentrum toe? We willen ‘dreigingsbeelden’ maken, zegt Driessen. Trends vaststellen in de internationale criminaliteit, op basis van vooral open bronnen. Behapbare analyses die de overheid – de minister van Justitie, de top van het Openbaar Ministerie, burgemeesters – in staat stellen om ‘samenhangende keuzes’ te maken in de aanpak van criminaliteitsbestrijding.

‘Criminele weerberichten’

Driessen probeert de term ‘criminele weerberichten’ op mij uit, al moet je met die term oppassen, want hij kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Dit is cruciaal: het ‘gezag’ moet zijn informatie kunnen gebruiken in de besluitvorming. ‘Anders hou je hier een studiecentrum over waar we al vele van hebben.’

Eigenlijk zou het Kenniscentrum worden gevestigd in de haven van Vlissingen. Een functioneel gebouw. Maar de locatie op het haventerrein was ‘niet heel motiverend’ en daarom huurt het Rijk deze rijksmonumenten in het centrum. Panden met uitstraling, ook alvast voor over een paar jaar, als experts op het gebied van georganiseerde criminaliteit in Vlissingen op bezoek komen.

Voordat ik weg ga, heb ik een vraag aan de man die tegenover me zit. Hoe belandde Tom Driessen, een grote naam in de Nederlandse politiewereld, hier in Vlissingen? Ik zie aan hem dat hij die kwestie liever onbesproken zou laten. Wordt vervolgd.