Onder Rotterdam-Zuid wordt al sinds 1984 naar olie geboord. Geen van de bewoners wist ervan

Bewoners van Rotterdam-Zuid kregen in december een brief van het ministerie van Economische Zaken waarin werd aangekondigd dat er nieuwe boringen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaan plaatsvinden in het olieveld onder onze huizen. Een olieveld dat sinds 1984 blijkt te worden gebruikt, al had nauwelijks iemand daar weet van.

De NAM wil de oliewinning in het olieveld, dat zich uitstrekt van Charlois tot Schiemond en uitlopers heeft van Katendrecht tot Barendrecht, intensiveren en er ook een nieuwe boortechniek gaan inzetten. Volgens de brief van het ministerie bestaat daarbij het risico op bodemdaling. GroenLinks kwam meteen met een petitie en het college van B en W en de voltallige Rotterdamse gemeenteraad is tegen de oliewinning. Onzalig en ridicuul. Raadsleden zijn bang dat er ook een kans is op bevingen.

We begrepen er niets van. Naar olie boren in een dichtbevolkt gebied? En er zijn miljarden gepompt in Rotterdam-Zuid. Al die nieuwbouw, inclusief wolkenkrabbers, is dat wel ‘oliewinnings-proof’ gebouwd?

‘Jullie moeten het niet met Groningen gaan vergelijken’, vertelde de woordvoerder van de NAM bij de digitale informatiebijeenkomst voor bezorgde buurtbewoners. ‘In het verleden is er niks gebeurd qua rampen en aardbevingen, dus dat zal nu ook niet zo zijn.’ Makkelijk gezegd als je werkt volgens het principe ‘wat niet weet, wat niet deert’, morden bewoners. Want wie zegt dat de schade aan verzakkende panden in Oud-Charlois en Carnisse, niet mede veroorzaakt is door het boren naar olie?

De NAM heeft dat nooit onderzocht en is daar op geen enkele manier transparant over. Ook een andere opmerking van de vertegenwoordigers van de NAM en EZ viel niet in goede aarde. Ze stelden op de bijeenkomst dat het wellicht verstandig was om hier niet te veel ruchtbaarheid aan te geven, want als iedereen besefte dat er olie gewonnen werd, onze huizen misschien in waarde zouden dalen. Afrondend: Er is geen schade, maar als die er wel is, is die voor uw eigen rekening. Maar maakt u zich geen zorgen. Conclusie van de bewoners: hiertegen tekenen we massaal bezwaar aan.

Uiteraard staan ons Groningse doembeelden voor ogen. Het beschamende beeld van de tienduizenden gedupeerden in lange rijen. Schadevergoeding? Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Wees snel, want op is op. Groene toekomst? We gaan door roeien en ruiten voor het delven van fossiele brandstoffen en de burger die er ernstig door gedupeerd wordt, heeft het nakijken.

Maar mogelijke bevings- of bodemdalingschade is bepaald niet het enige risico bij oliewinning. Er is ook forse milieuschade en gevaar voor de volksgezondheid. Kijk maar naar ons andere olieveld: Schoonebeek. Als de gewonnen olie is gezuiverd, blijft sterk verontreinigd afvalwater over. Dat wordt vervolgens geïnjecteerd in Twents grasland, waar men al jaren tegen te hoop loopt. Twentse boeren waarschuwden dat verontreinigd water in de voedselketen terecht kon komen. Maar stoppen is geen optie, de oliewinning levert de staatskas miljarden op. ‘Terwijl je korter doucht, wordt hier dagelijks drie miljoen liter afvalwater onder je kont gespoten’, foeterde Herman Finkers hierover begin december in deze krant. Zijn pleidooi had effect: een week na het interview stemde de Tweede Kamer in met een motie waarin de regering wordt gesommeerd het injecteren van giftig afvalwater in Twente per direct op te schorten.

Waar oliewinning in dunbevolkte gebieden al grote problemen oplevert, is naar olie boren in grootstedelijke gebieden volgens internationale experts nog veel gevaarlijker. Het gebeurt bijvoorbeeld in Los Angeles, waar boorinstallaties midden in dichtbevolkte woonwijken staan. Net als in Rotterdam-Zuid wonen in die wijk niet de rijkste bewoners, maar arme zwarte en Latino gemeenschappen. Al jaren levert het boren de omwonenden ademhalingsproblemen, hoofdpijn, misselijkheid en verhoogde kankerrisico’s op. Met name kinderleukemie komt vaker voor.

Reden voor gouverneur Gavin Newsom van Californië om afgelopen oktober eindelijk paal en perk te gaan stellen aan de oliewinning. ‘Californië neemt een belangrijke stap om de meer dan twee miljoen burgers die binnen 500 meter van boorlocaties wonen, velen in gemeenschappen van kleur en met een laag inkomen, te beschermen. We zetten ons in om de volksgezondheid, de economie en ons milieu te beschermen terwijl we de transitie maken naar een groenere toekomst die rekening houdt met de uitdagingen van de klimaatcrisis die ons allen raakt.’ Ik denk dat dit alles ook opgaat voor ons. Naar olie boren staat haaks op een groene toekomst.

Harriet Duurvoort is publicist. Zij schrijft elke week een wisselcolumn met Danka Stuijver.