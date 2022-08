Onder feestmuziek van Mark Ruttes levenswerk hoor je dat het publiek toe is aan het slotkoor

De eerste keer dat hij de krant haalde, was op – lang leve digitaal archief Delpher.nl – 18 december 1986. Het protestants-christelijke ochtendblad Trouw kondigde de traditionele kerstcantates op ‘Hofwijck’ in Voorburg aan, met ‘byzondere (sic) gasten’: onder meer het blokfluittrio van Kristina Uithol (wie kent het niet?). ‘Mark Rutte begeleidt op de piano.’

De rest is geschiedenis. De jonge pianist klom op en is vandaag – als je zijn demissionaire dagen meerekent – de langstzittende dirigent van de Haagse opera. 4.310 dagen – van harte. Vele recensies en beschouwingen zijn al verschenen. Zijn speelstijl, zijn techniek, zijn trucs: ze zijn eindeloos uitgesponnen. En niemand die het raadsel van het wonderkind helemáál weet te doorgronden. Misschien is dat wel het ware talent dat je nodig hebt om zo lang de maat te kunnen blijven slaan, zonder ook maar enige partituur.

Wanklanken zijn er in overvloed in de atonale opera ‘Het waanzinnig gave landje’. Nooit eerder vertolkte een collega het woord ‘crisis’ in zoveel verschillende variaties als Rutte. Zijn libretto staat vol met termen als coronacrisis, stikstofcrisis, opvangcrisis, toeslagencrisis, wooncrisis, jeugdzorgcrisis, klimaatcrisis.

Scherpe dissonanten, maar ook hier weet de dirigent schijnbaar moeiteloos mee om te gaan, door ze al zwaaiend te laten opgaan in achtergrondmuziek. Zijn magnum opus werd zo een betoverend stuk waarmee hij op even raadselachtige als onnavolgbare wijze telkens weer grote delen van het publiek in zijn greep weet te krijgen, zodat ze volgende keer weer in de rij staan voor kaartjes.

Van enige existentiële crisis wil de dirigent ook niet weten. Onder zijn bewind vielen maar liefst twintig muzikanten, waarvan dertien om politieke redenen. Zelf viel hij ook een keer van zijn podium af, hij sleepte zijn hele orkest mee. Het deerde hem niet: het schaafwondje dat hij opliep genas vanzelf, zodat hij moeiteloos kon opstaan en weer doorgaan.

Op de radio klonk maandag feestmuziek voor de jubilaris. Paukenist Henk Kamp gaf in het programma Sven op 1 nogmaals (hij deed het eerder in Nieuwsuur) een ram op de grote trom. De maat is nog lang niet vol: Kamp vindt het nog veel te vroeg om te praten over Ruttes opvolging, aangezien die nog rustig een of twee termijnen zijn scepter kan blijven zwaaien.

Daarmee doet de achtergrondmuzikant zijn artistiek leider schromelijk tekort. Als het aan Rutte zelf ligt, is hij nog lang niet uitgezwaaid en trekt hij minstens tot het jaar 2050 nog volle zalen.

Daarin openbaart zich toch enige gehoorschade, mogelijk veroorzaakt door te lange blootstelling aan zijn eigen kabaal – vaak vallen de hoge tonen als eerste uit.

In een van zijn wekelijkse persconferenties beaamde de dirigent weliswaar wanklanken, maar zonder die zo te noemen. Goedgemutst als altijd zei hij: ‘Ik moet wel zeggen dat het aantal puzzels dat nu op mijn bureau ligt behoorlijk in omvang is.’ Puzzels, in plaats van problemen – crises als spelletjes. Daar had je het dus al: eerst geheugenverlies, nu ook nog toondoofheid.

De lange rit van dit meesterwerk begint zo een lange zit te worden. Als toehoorder begin je je af te vragen hoeveel wanklanken je nog moet aanhoren; de dirigent slaat geen acht op het onrustig gemor achter zijn rug. Een zwanenzang hoeft niet op een feestelijke dag als deze, maar een groot deel van de zaal is onderhand wel toe aan het slotkoor.