Onder dit kabinet blijft het voorlopig nog wel even zo: honden mag je niet mishandelen, varkens wel

Speciësisme. Een woord dat ooit is bedacht om een vergelijking te maken met andere kwalijke manieren van onderscheid, zoals racisme en seksisme. De betekenis: discriminatie op basis van soort. Het woord schiet me regelmatig te binnen. Bijvoorbeeld toen vorige week de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, politie en dierenambulance uitrukten om 435 honden te bevrijden uit de klauwen van een malafide fokker. De overtredingen waren onder meer dat de hokken te weinig vloeroppervlak hadden en dat de dieren te weinig buiten kwamen. Ook was er onvoldoende (medische) zorg.

In een visueel essay van De Correspondent (‘Nederland telt 11,4 miljoen varkens. Maar waar zijn ze?’) is te zien dat de miljoenen varkens in Nederland niet zichtbaar zijn. Fotograaf Sabine Grootendorst wilde de varkens vastleggen, maar stuitte op hermetisch afgesloten stallen. Een varkensboer houdt gemiddeld 4.700 varkens, zo is in de begeleidende tekst te lezen, en die varkens komen in 99 procent van de gevallen alleen buiten als ze naar een andere stal worden verplaatst, of als ze in een vrachtwagen naar de slacht worden geleid. Waarom rukt de politie niet uit om deze dieren te redden? Omdat wij onderscheid maken op basis van soort, en deze vorm van mishandeling bij varkens wél is toegestaan.

Maar wacht, nee: dit wás zo, maar zou nu niet meer toegestaan moeten zijn. De Wet dieren bepaalt namelijk dat, simpel gezegd, het verboden is om ‘zonder redelijk doel’ een dier pijn te doen, letsel bij het dier te veroorzaken of de gezondheid of het welzijn te benadelen. Volgens een door PvdD-Kamerlid Leonie Vestering ingediend amendement zou hieraan per 1 januari 2023 moeten worden toegevoegd: ‘Onder een redelijk doel wordt in elk geval niet begrepen: het kunnen houden van dieren in een bepaald houderijsysteem of een bepaalde wijze van huisvesting.’ Enkele voorbeelden van wat dan niet meer mag: de megastallen zoals we ze nu kennen, het onafgebroken binnenhouden van dieren, het afknippen van varkensstaarten. Het amendement werd aangenomen door de Tweede én Eerste Kamer. Kat in ’t bakkie.

Maar nee, landbouwminister Adema liet aan de Kamer weten dat dit amendement ‘onuitvoerbaar’ is; hij wil met de sector in overleg om gezamenlijk tot een convenant te komen. Onuitvoerbaar is in dit geval een kernachtige (en onwaarachtige) manier om te zeggen dat de politieke wil ontbreekt. Onuitvoerbaar zou het zijn wanneer de wet voorschreef dat alle productiedieren naar Mars moeten worden vervoerd om daar te worden gehouden. Ze simpelweg niet mishandelen, wat meer ruimte geven, daglicht – dat is allemaal niet onuitvoerbaar. Het is duur, misschien, voor de boeren, die minder dieren zullen kunnen houden in de bestaande stallen. Duur voor de consument, want het zal betekenen dat er een ander prijskaartje aan vlees, zuivel en eieren komt te hangen. Maar onuitvoerbaar? Nee.

Bovendien, wat valt er te overleggen met de sector? Dat je onder bepaalde omstandigheden een dier toch wel pijn mag doen, een beetje? Of misschien de helft van de varkensstaart mag afknippen? Het amendement is kristalhelder, en ingegeven door de belangen van de dieren, niet de (financiële) belangen van de boeren. Het parlement was het hiermee eens, maar wordt nu geschoffeerd. Onder dit kabinet blijft het speciësisme voorlopig in stand: honden mag je niet mishandelen, varkens wel.