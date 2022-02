Ondanks mooie voornemens schieten agenda’s van bewindspersonen nog tekort

In de eerste week van dit jaar, dus vlak voordat het nieuwe kabinet begon, kregen de secretarissen-generaal van alle ministeries een notitie van de Rijksvoorlichtingsdienst. Daarin werd haarfijn uitgelegd hoe de agenda’s van bewindspersonen eruit moeten zien.

Dat gebeurde aan de hand van een helder lijstje met zeven adviezen. Ik vat ze hier even samen:

1. Maak alle afspraken met externe partijen – fysiek, telefonisch en online – openbaar. 2. Vermeld altijd het onderwerp. 3. Vermeld contactgegevens van het ministerie voor wie meer informatie wil. 4. Publiceer afspraken achteraf, zodat gespreksonderwerpen kunnen worden vermeld en Kamerleden zicht houden op de lobby. 5. Zorg voor een efficiënt proces van verzamelen van informatie. 6. Maak de informatie helder. 7. Besteed bij het aantreden van een nieuw kabinet extra aandacht aan die agenda’s.

Zo’n brief is geen overbodige luxe. Allerhande organisaties en bedrijven staan te popelen om kennis te maken met de vers aangetreden bewindspersonen en hen met informatie te beïnvloeden. Wie daar zicht op wil houden, moet weten met wie, wanneer en waarover de minister of staatssecretaris zoal spreekt. Eigenlijk vreemd dat het in 2022 nog nodig is zo’n voorschrift te versturen.

Open State Foundation, een organisatie die een transparante overheid wil bevorderen, deed vorig jaar een onderzoek waaruit bleek dat er grote verschillen waren in hoe ministeries hun agenda’s bijhielden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij, waar lobbyclubs als LTO en de agro-industrie kind aan huis zijn, noteerde in drie jaar tijd slechts tien afspraken, terwijl Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), er in dezelfde periode 123 had. Dat zowat de helft van alle afspraken met bedrijven en koepelorganisaties waren, onderstreept nog eens het belang van inzicht in die agenda’s. Kamerleden Joost Sneller (D66) en Laura Bromet (GroenLinks) drongen 28 oktober met een motie aan op verbetering. Hun eis: maak alle externe afspraken openbaar.

Het goede nieuws is dat alle ministeries instemden met deze nieuwe werkwijze, en dat minister-president Rutte er in het constituerend beraad van het kabinet nog eens de aandacht op vestigde.

De nieuwe werkwijze is een verbetering ten opzichte van hoe het was. Al is het vreemd afspraken pas achteraf te publiceren. Het heeft als gevolg dat de agenda eerder een dagboek wordt, en daar was niet om gevraagd. Het kan ook nuttig zijn vooraf te kunnen zien dat de ministers Kaag en Harbers op 9 februari een rondje luchtvaarttop maken. Het achteraf publiceren wordt gerechtvaardigd met het argument dat dan meer informatie kan worden gegeven over gespreksonderwerpen en -partners. In de praktijk blijkt daar niets van terecht te komen.

Wie nu bij de Rijksoverheid de agenda’s opzoekt, stuit op 4.300 afspraken. Dat lijkt indrukwekkend. Toch blijken bijna alle ministeries zich niet aan de nieuwe adviezen te houden. De ergste zondaar van vorig jaar, het ministerie van Landbouw, is juist netjes geworden. Bij elke afspraak wordt een contactpersoon vermeld die je kunt bellen als je wilt weten wat minister Staghouwer bij de vissers in Scheveningen ging doen of waarover minister Van der Wal met Agractie sprak. Ook Financiën is in dat opzicht keurig, dat was het al in de tijd van minister Dijsselbloem.

Alle andere ministeries zijn nog lang niet zo ver. Zelfs Algemene Zaken, het ministerie dat de nieuwe richtlijnen uitvaardigde, vermeldt geen contactpersoon bij wie je kunt navragen waar Rutte met MKB-man Jacco Vonhoff of met Shula Rijxman van de NPO over sprak. Bij Buitenlandse Zaken staat geen nummer van een voorlichter voor uitleg over de afspraak die Hoekstra snel na zijn aantreden had met zijn Egyptische collega Shoukry. Het ministerie van Infrastructuur vermeldt geen contactpersoon voor een toelichting op het Werkbezoek Fiets van staatssecretaris Heijnen.

Ook de beloofde gesprekspartners en -onderwerpen ontbreken. Hier en daar worden afspraken ‘via communicatietechnologie’ vermeld, maar ik heb niet één telefonisch overleg kunnen terugvinden.

Er moet nog veel verbeterd worden, constateert Serv Wiemers van OSF, die ook zijn eigen afspraak met staatssecretaris Van Huffelen niet in de agenda kon terugvinden. Hij kondigt vervolgonderzoek aan. Sneller heeft Bromet al gepolst over vervolgvragen. ‘Het is een zeer wisselend beeld. Een nieuwe start kun je maar één keer maken. Dit is niet hoe het zou moeten.’