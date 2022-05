Ondanks meer olie en gas uit de VS moeten we het in Europa met minder energie doen

Natuurlijk is het prettig en jammer dat in Texas weer hard naar olie en gas wordt geboord. Prettig, omdat dat iets van de pijn kan verzachten die de op handen zijnde EU-boycot van Russische olie (en later gas?) gaat aanrichten. Jammer, omdat dit een lelijke streep is door de groene agenda die de Amerikaanse president Joe Biden bij zijn aantreden had beloofd, zoals correspondent Thomas Rueb in de krant van zaterdag beschreef.

Nood breekt wet, zou je kunnen zeggen: de stijgende energieprijzen verminderen niet alleen de koopkracht van met name lagere inkomens, maar hebben ook politieke consequenties. Hoge brandstofprijzen zijn een potentiële bron van onvrede, die zowel in de Verenigde Staten als in Europa de meer populistisch ingestelde politici in de kaart spelen. Dat Biden zijn klimaatplannen nu opschort, kan uiteindelijk beter uitpakken dan daaraan vasthouden met als gevolg een veel fossielere president in 2024. Ook in Europa kan het extra aanbod van Amerikaanse olie en gas een dempend effect hebben op economische en politieke instabiliteit.

Maar het blijft jammer en in meerdere opzichten kortzichtig. Het verbruik van fossiele brandstoffen is hoe dan ook onhoudbaar – vanwege de klimaatverandering, maar ook omdat de grondstoffen simpelweg opraken. Het idee dat die leegte met duurzame alternatieven kan worden gevuld, is een fata morgana. Ja, onze elektriciteit kunnen we misschien met zon en wind opwekken, maar verduurzaming van de rest van het (groeiende) wereldwijde energieverbruik is een onmogelijke opgave. We zullen het met minder energie moeten doen.

De Russische oorlog in Oekraïne geeft daartoe een eerste urgente aanzet. Want een EU-boycot van Russische olie kan misschien in West-Europa nog wel enigszins met Amerikaanse en andere olie worden opgevangen, maar de oostelijke lidstaten zonder havens krijgen het lastig om alternatieve olie aangevoerd te krijgen – vandaar het verzet van Hongarije en Slowakije. Een boycot van Russisch gas is al helemaal niet met alternatieve leveranciers te compenseren, zei topman Ben van Beurden van Shell vorige week.

De enige structurele oplossing is minderen. De Nederlandse overheid heeft consumenten al opgeroepen lager te stoken en korter te douchen. Maar een bredere strategie van minder verbruik in de industrie en de transport (eindelijk belasting op kerosine?) ontbreekt nog. Terwijl die hoognodig is. Voor nu en voor later.