Ondanks alle goede voornemens blijft de kloof in dit land diep

Iets is nieuws wanneer het ongebruikelijk is, dus toen de Nationale Ombudsman maandagochtend zijn beklag deed over de genoegdoening voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal – te traag, te ingewikkeld, te onduidelijk, godgeklaagd en hemeltergend – zou je kunnen denken: het zou pas nieuws zijn als het wel voorspoedig ging.

Er gaat veel goed in dit land (deze indekzin staat erin omdat ik anders straks weer mails moet deleten van lezers die vanuit hun tweede huis in Frankrijk klagen dat ik te veel klaag) maar soms ook iets fout, en de afhandeling van het toeslagenschandaal is een voorbeeld uit vele. Meestal gaat het zo: er is een brandende politieke wens – compenseer die mensen nu, bijvoorbeeld. Daarop wordt beleid bedacht dat aan elkaar hangt van ingewikkelde juridische regelingen; die komen op hun beurt vaak voort uit politieke deelbelangen, onvoldragen ideeën, het waanidee dat iedereen net zo zelfredzaam en bij de pinken is als de tweedehuizenbezitters uit mijn mailbox, mitsen, maren en de angst dat iemand per ongeluk een cent te veel zou kunnen ontvangen. Vervolgens moet een overheidsdienst dit uitvoeren, maar daar is doorgaans vanwege andere brandende politieke wensen zo veel op bezuinigd dat dit met weinig personeel en oude computers moet.

Lang verhaal kort: slechte wetgeving leidt tot slechte uitvoering. Dit treft vooral mensen die het afhankelijkst van de overheid zijn, en laat dat nou net degenen zijn die géén tweede huis in Frankrijk hebben. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) liet vorige week zien wat de gevolgen in het groot zijn: de sociale ongelijkheid in Nederland is in de afgelopen zes jaar nauwelijks veranderd, zo blijkt uit een update van de monumentale SCP-studie Verschil in Nederland die het land in zes ­sociale groepen verdeelt en deze permanent volgt.

De kloof blijft. Tussen mensen die de wereld met zelfvertrouwen tegemoet kunnen treden omdat ze betekenisvol werk, genoeg geld, veel sociale contacten, prima netwerken en een dito gezondheid hebben. En mensen die dit niet hebben, of minder. Terwijl het overbruggen van kloven expliciet de bedoeling van opeenvolgende kabinetten was; het stond in regeerakkoorden, er kwam wetgeving, de bedoelingen waren meestal goed en nooit kwaadaardig. En toch.

Waar ging het mis, vroeg ik aan Kim Putters, directeur van het SCP. ‘Het is te complex gemaakt’, zegt ook hij. Waardoor de kwetsbaarste mensen verdwalen in de bureaucratie en dan maar afzien van het aanvragen van toeslagen waar ze recht op hebben. Gemeenten moeten veel sociaal beleid uitvoeren, maar hebben de middelen niet – zondag was Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag, afgereisd naar Buitenhof om nogmaals uiteen te zetten hoezeer gemeenten financieel zijn uitgeknepen.

Wat moet gebeuren in dat dunne regeerakkoord, vroeg ik aan Putters. ‘Een realiteitscheck! Dat is het belangrijkste.’ Toetsen dus, of wetgeving uitvoerbaar is. En of kwetsbare mensen ermee uit de voeten kunnen. Van tevoren.

Uitvoering serieus nemen kan saai klinken, maar vergt moed, zegt Putters. Van parlementariërs, dat ze niet instemmen met een wetsvoorstel dat praktisch onhaalbaar is, ook al gaat dat in tegen de partijlijn. En van uitvoerders die ’s avonds met buikpijn op de bank zitten omdat ze regels aan het toepassen zijn die tot ellende kunnen leiden.

Zoals de paar bestuursrechters deden die tegen de stroom in aan de kant van toeslagouders gingen staan. Neen zeggen: zo makkelijk kan het zijn om moedig te zijn.