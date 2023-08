Ondanks alle emoties mogen we onze ogen niet sluiten voor lastige keuzes in het migratievraagstuk

De zomer van 2023 was een aaneenschakeling van weerrecords en -rampen. Verstikkende hitte, verzengend vuur, woeste waterstromen. Over de hele wereld sloeg het onheil toe. De bijna dagelijkse stortvloed aan beelden uit de getroffen gebieden was zo overweldigend dat me een angstige gedachte bekroop. Heeft de wetenschap de snelheid en intensiteit onderschat waarmee de gevolgen van de klimaatverandering zich doen voelen? Kan het zijn dat ze te weinig alarmistisch is geweest, in plaats van te veel, zoals critici beweren?

Kort daarop werd ik door de Volkskrant op mijn wenken bediend met een stuk daarover van wetenschapsredacteur Maartje Bakker. Daarin erkennen klimaatonderzoekers verrast te zijn door wat er gebeurt. ‘De extremen komen sneller dan ik voor mogelijk had gehouden’, zegt een van hen. Bij het weer werken zoveel verschillende factoren op elkaar in dat het een heidens karwei is die allemaal te vangen in klimaatmodellen, dat is wat na lezing van het artikel bij mij bleef hangen. De modellen zijn daarom geen perfecte voorspellers. Het kan meevallen maar ook tegenvallen, en dat laatste stemt zacht gezegd niet vrolijk want de wetenschap is ons enige kompas in de klimaatdiscussie.

Daarom schrok ik ook van een column van de Amerikaanse econoom Paul Krugman. Volgens hem is klimaatwetenschap een front in de cultuuroorlog geworden in de Verenigde Staten. Mensen verzetten zich tegen klimaatmaatregelen omdat ze alles afwijzen waar progressieven voor zijn. Hij citeert David Brooks, zijn collega-columnist bij The New York Times, die meent dat veel Republikeinen bestrijden dat er een klimaatprobleem is, louter om ‘de elites op de kast te jagen’.

Dat is lastig politiek bedrijven. Debat is goed, meningen verschillen, belangen botsen, alles moet betwist kunnen worden, ook wetenschappelijke inzichten, maar uiteindelijk kunnen we niet zonder de bereidheid om tot een door expertise gedragen vergelijk te komen. In de hitte van de cultuurstrijd is dat hondsmoeilijk. Wie alles ziet als een samenzwering tegen de eigen manier van leven, wie zich a priori afsluit voor de standpunten van andersdenkenden, graaft zich in en maakt van de politiek een loopgravenoorlog. Er wordt niet meer bewogen terwijl het klimaatvraagstuk juist dringend beweging vereist.

Pas las ik in deze krant een opinieartikel van Paula Thijs, die onderzoek deed naar democratische waarden bij middelbare scholieren. Zij vindt dat jongeren zich niet door ‘radicaal rechts-conservatieve’ partijen moeten laten paaien met simpele oplossingen voor ingewikkelde problemen. Ze moeten leren omgaan met complexiteit. Dat laatste is me uit het hart gegrepen, alleen is het niet alleen radicaal-rechts dat de werkelijkheid kan versimpelen, ook ter linkerzijde gebeurt dat.

Extinction Rebellion eist dat ons land al in 2025 klimaatneutraal wordt, zonder veel aandacht te besteden aan ingewikkelde vragen over de haalbaarheid van dat doel. In het migratiedebat is er in progressieve kring de neiging om eenzijdig te focussen op lotgevallen van individuele migranten. Die zijn vaak schrijnend of ontroerend. Of het nu gaat om de slechte behandeling in doorgangslanden of om verdrinkingsdoden. Die persoonlijke verhalen, ik las er veel deze zomer, wekken gevoelens van medeleven die oprecht en terecht zijn. Maar die emoties kunnen ertoe leiden dat er geen oog is voor de complexiteit van het migratievraagstuk en de ongemakkelijke keuzes die het vraagt.

Immigratie zal er blijven, is soms zelfs nodig (arbeidsmigratie). Maar Nederland kan ook niet onbeperkt migranten toelaten. De instroom legt een te groot beslag op de huisvesting, de zorg en het onderwijs in het bijzonder en de verzorgingsstaat in het algemeen. Nu al zijn de aantallen zodanig dat de toewijzing van woningen aan statushouders vastloopt. Er moeten dus grenzen worden getrokken, maar bij elk voorstel daartoe spelen de emoties op. Zo werd een plan om gezinshereniging te beperken, in het kabinet geblokkeerd met een verwijzing naar de gevolgen voor kinderen. Dat maakt een discussie moeilijk, want wie zich exclusief beroept op medemenselijkheid zet voorstanders van limitering van de asielstroom impliciet weg als onmenselijk en trekt een hek op rond het onderwerp. Ik zag zelfs iemand die het praten over aantallen al te polariserend vond.

Dit neigt naar het ontkennen dat het immigratievraagstuk meerdere kanten heeft die ook bespreekbaar moeten zijn. Zich afsluiten voor de complexiteit van een probleem doen kennelijk niet alleen klimaatontkenners.