Omroepen moeten krukjes blijven plaatsen om elitaire bubbels in klassieke muziek te beslechten

In zijn tv-recensie van dinsdag 11 januari veegt Arno Haijtema de vloer aan met programma’s waarin klassieke muziek en BN’ers zijn gekoppeld. Aan de hand van het vrolijke gestuntel van de ‘klassiek-muzikaal amateuristische Nederlanders’, die in Maestro de eerste basisprincipes van het dirigeren moeten zien te snappen en uitvoeren, krijgt de kijker inzicht in de complexiteit van muziek en dirigentschap. In het daaraan voorafgaande programma Tijl en de Negende van Beethoven volgt de kijker Tijl Beckand, die op lichtvoetige wijze de levensloop van Beethoven volgt, terwijl hij als muzikaal-ongeschoolde liefhebber zich voorbereidt om, zonder een noot te kunnen lezen, de Negende van Beethoven te gaan dirigeren.

Conclusie van Haijtema is dat door de inzet van deze gemakkelijk publiektrekkende BN’ers de diepte en emotie van klassieke muziek ernstig tekort wordt gedaan, waarbij hij tegelijkertijd de loftrompet steekt over Podium Witteman. In dat programma is wél uitgebreid ruimte voor de professional, die in staat is de kijker mee te voeren in de klassieke muziek.

Toegegeven, Podium Witteman is een heerlijk programma vol afwisseling en schoonheid, waarbij ik de beperkte kennis van, en het non-verbale dedain voor, popmuziek en andere amusementsmuziek van Witteman maar voor lief neem. Duke Ellington zei ooit terecht: ‘There are simply two kinds of music, good music and the other kind.’

Bubbels

Terug naar het stuk van Haijtema. We leven in een tijd waarin een steeds groter schisma zichtbaar wordt tussen hoog- en laagopgeleiden, tussen bevoorrechte mensen die toegang tot kunst en cultuur van huis uit hebben meegekregen, en zij die er niet op een vanzelfsprekende manier kennis mee hebben gemaakt. Een tijd waarin we, mede onder invloed van sociale media, steeds meer in onze eigen bubbel leven, als groepsdieren die we nu eenmaal zijn. Bubbels op politiek gebied, bubbels met betrekking tot covid-maatregelen, bubbels tussen zogenaamde hoge en lage cultuur. De muren worden hoger, net als de wederzijdse vooroordelen.

In die zin heb ik bewondering voor AVRO-TROS, die probeert mensen, voor wie toegang tot cultuur met een grote C niet zo vanzelfsprekend is, een krukje aan te bieden om over de muur van de klassieke muziekbubbel heen te kijken. Om zodoende er iets meer van te leren begrijpen, er open voor te staan en van te genieten.

Ondanks zijn inderdaad flauwe grappen, kijk ik met plezier en met invoelbare spanning naar Beckand die zich uiterst kwetsbaar als ongeschoolde, gretige amateur in het avontuur van Beethoven stort. Het is inderdaad nogal wat; hij kan oneindig op zijn bek gaan. Dat wordt naarmate je als kijker meer leert, allengs duidelijker.

Effectbejag

Haijtema gelooft hier niet in; hij gaat uit van effectbejag door AVRO-TROS met die inzet van Bekende Nederlanders. Hij pleit ervoor dat de heilige klassieke muziekbubbel gesloten blijft. We hebben toch Podium Witteman? Haijtema vergeet dat dit vooral een geniet-show is voor ingewijden, voor hen die de drempel al lang over zijn. Juist de mensen die op dat tijdstip naar sport op het andere net, of naar een amusementsprogramma bij de commerciële omroepen kijken, zou je willen verleiden over het bubbelmuurtje te kijken.

Beste AVRO-TROS, laat u niet leiden door de prekenden-voor-eigen-parochie zoals Haijtema. Blijf vooral krukjes plaatsen om elitaire bubbels te beslechten.

Jan Hovers is voormalig programmamaker bij KRO en NCRV en oud-museumdirecteur.