Omroep Zwart en Ongehoord Nederland: steeds meer omroepen voor steeds minder kijkers

Minister Arie Slob kwam donderdag met met de verheugende mededeling dat we er weer twee nieuwe omroepen bij krijgen: Omroep Zwart en Ongehoord Nederland (ON!). Volgens de minister vertegenwoordigen ze ‘een herkenbare, nog niet vertegenwoordigde stroming’ en maken ze het programma-aanbod ‘pluriformer’. Omroep Zwart zet zich in voor diversiteit, al zou je dat op grond van de naam niet zeggen, De Woke Omroep was beter geweest. ON! wil de mensen bedienen die ‘kritisch zijn over massa-immigratie, hechten aan Nederlandse tradities, zich verzetten tegen de klimaatgekte en de toenemende macht van de EU’, maar die niet worden gehoord. Nu hebben ze eindelijk een luisterend oor, en dat voor maar 5 euro en 72 cent per jaar.

Volgens Slob maakt de toetreding van Omroep Zwart en ON! duidelijk dat de NPO er voor iedereen is. Nu dus ook voor woke types, klimaatsceptici, Zwarte Pieten en EU-haters. Wat Omroep Zwart bijdraagt aan de pluriformiteit moet nog blijken, maar binnen is binnen. Vreemd genoeg komen er steeds meer omroepen bij, en verdwijnt er nooit eentje. Het merkwaardige is, dat er voor steeds minder kijkers steeds meer omroepen zijn.

De meeste omroepen stammen uit de tijd van de verzuiling, maar sinds die is verdwenen rukken de aan identiteit gekoppelde clubs op. Dat begon met Omroep Max (identiteit: 50 plus) en BNN (identiteit: jong). En het is nog lang niet klaar, want het wemelt van de identiteiten die nog niet worden gehoord.

In elk geval blijft het Nederlandse publieke bestel een democratisch sieraad. Je verzamelt vijftigduizend leden, schrijft een wervend mission statement waar de minister niet omheen kan en het Media Park opent zich, er worden miljoenen aan belastinggeld bijgeschreven, je bent van de straat en voor minstens vier jaar een omroepbaasje. Je moet als minister stevig in je schoenen staan om een aanvraag te weigeren, voor je het weet word je beschuldigd van vooringenomenheid.

In andere landen zijn ze erg jaloers op ons systeem, ze begrijpen niet waarom ze het zelf niet hebben bedacht. Maar wij zijn nu eenmaal een heerlijk divers landje, we hebben de meeste kerken, de meeste politieke partijen én de meeste omroepen – zij het nog lang niet genoeg.

Ik begrijp bijvoorbeeld niet waarom er nog geen Boerenomroep is. Boeren worden ook niet gehoord, behalve door mensen die zelf ook niet worden gehoord. Als Caroline van der Plas morgen een oproep plaatst, zijn er overmorgen vijftigduizend boeren lid en zijn Mestberichten en Op vakantie met de trekker een kwestie van tijd.

De omroeppoot van Forum voor Democratie: ook bijzonder kansrijk, zeker nu T. Baudet zich een pornosnor heeft aangemeten waardoor hij sprekend lijkt op F. Jacobse, de gedroomde omroepbaas van Verongelijkt Nederland (VN), een niet vertegenwoordigde stroming. VN zou duidelijk maken dat de NPO er voor iedereen is, ook voor degenen die haar liefst meteen willen afschaffen. Leve de pluriformiteit!

Omroep Zwart is tegen Zwarte Piet, ON! wil deze Nederlandse traditie juist beschermen: dat wordt nog wat, rond Sinterklaas. Als Omroep Zwart-oprichter Akwasi Arnold Karskens van de ongehoorde Nederlanders tegenkomt in de wandelgangen kan Karskens zomaar weer oorlogsverslaggever worden.

Slobs verre voorganger Ronald ‘ome Roon’ Plasterk schonk ons WNL en PowNed, nu komen godbetert ook ON! en Omroep Zwart er nog bij. Ik heb het vermoeden dat de toenemende versnippering deel is van een geheim masterplan: chaos creëren. En als het dan finaal uit de hand is gelopen, kan in één klap het hele verroeste bestel worden opgeblazen.