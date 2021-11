Omgangsvormen zijn de kwestie niet. Dat is de dreiging tegen de democratische rechtsorde

Wat als Forum-Kamerlid Van Houwelingen zijn D66-collega Sjoerdsma niet had toegebeten: ‘Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen!’

Wat als hij had gezegd: ‘Mevrouw de voorzitter, graag wijs ik de heer Sjoerdsma erop dat Forum voor Democratie voornemens is tribunalen op te richten waarvoor iedereen zal terechtstaan die het regime heeft gesteund bij de globalistische machtsgreep, gebaseerd op de grote leugen. En mijn verwachting is dat de heer Sjoerdsma dan zoals vele anderen zal terechtstaan. Dankuwel.’

Als ik Kamervoorzitter Bergkamp mag geloven, was er weinig aan de hand geweest. Volgens haar hebben we al jaren te maken met een ‘verharding van het debat’, een ‘probleem van ons allemaal’. Vandaar dat ze met de hele Kamer gaat praten.

In berichtgeving zag ik dat een verband werd gelegd met toenmalig SP-leider Jan Marijnissen, die PvdA-minister Koenders twaalf jaar geleden voor ‘flapdrol’ uitmaakte. Maar er bestaat geen glijdende schaal van ‘flapdrol’ naar tribunalen. Omgangsvormen zijn de kwestie niet. Moeite om orde te houden is dat evenmin. Het schermen met tribunalen zoals hier bedoeld zit ergens op de schaal tussen democratische rechtsstaat en fascisme.

Minister van Staat Tjeenk Willink begrijpt het beter. Hier werd geen persoon bedreigd: ‘Het is erger. Hij bedreigt het hele stelsel.’ Ook onafhankelijk Kamerlid Omtzigt beseft dat: ‘Je kondigt aan een parallelle rechtsorde te willen opzetten.’

Het is opmerkelijk hoe weinig aandacht media besteden aan toespraken, uitingen op sociale media en bijeenkomsten van Forum. Ze hebben het daar niet meer over de regering, maar over ‘de machthebbers’ of ‘het regime’. Iets dat ze als onrechtmatig beschouwen, dus. Over ‘vijanden’ die ‘de belangen behartigen van een internationale globalistische elite’, bezig met ‘een machtsgreep’. En die zich beroepen – vrij naar Hitler, maar niet eens zo heel vrij – op ‘een leugen zo groot dat veel mensen niet kunnen geloven dat iemand de waarheid zo geweld aan doet’.

Dit terwijl juist Forum met desinformatie over virus en vaccins mensen de dood injaagt en het land helpt ontwrichten.

Aan rechters heb je niets, houdt FvD-leider Baudet zijn aanhang voor, want die ‘doen wat het regime zegt’. Alleen de Forum-politici offeren zich op in deze strijd voor het volk, benadrukken ze met steeds meer emotie. Het volk moet op hen stemmen, maar het regime zal de verkiezingen manipuleren (klinkt dit bekend?). Forum-aanhangers worden daarom opgeroepen maatschappelijke posities in te nemen, bijvoorbeeld als hoofd van een stembureau. Met intimidatie wordt geflirt, de taal onder aanhangers is regelmatig onheilspellend. Bij die tribunalen gaat het straks immers om ‘misdaden tegen de menselijkheid’, dus daar horen geen lichte straffen bij.

Al vijf jaar terug typeerde Baudet de maatschappij als levend organisme dat van binnenuit wordt aangevallen door vreemde elementen. De Jodenvervolging, waaraan de herinnering 75 jaar dienstdeed als niet te negeren waarschuwing, wordt inmiddels met verve gebagatelliseerd.

Forum test zo ons kwetsbare stelsel. Wat te doen?

Het woord ontnemen, van het debat uitsluiten: dat bewijst het complot en is brandstof voor de beweging. Strafrechtelijke vervolging of een verbod al helemaal.

Stelling nemen dan, debatteren, scherp bevragen. Zoals Tjeenk Willink zegt: je uitspreken tegen Forum is niet je uitspreken tegen een partij, maar tegen een bedreiging van de democratische rechtsorde. Zaligmakend is het niet, want ook dit wordt aangegrepen als teken dat politiek en media samenspannen. Maar in elk geval kun je het grotere deel van de samenleving wat wijzer maken en hopelijk weerbaarder.

Essentieel blijft dat andere partijen zich inspannen om de aanhang van Forum meer bij zich te betrekken. Daartoe zie ik geen enkele serieuze poging.