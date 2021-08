‘Omdat het over Afghanen gaat, accepteren jullie inertie en amateurisme’, zei ze. Ze had gelijk

Terwijl de burgemeester van Ede zich woensdag publiekelijk liep te schamen voor de bezorgde burgers die voor heropening van Auschwitz hadden gepleit bij een opvanglocatie voor vers aangelande Afghanen in Harskamp – de gemeente haastte zich tegen het ANP te zeggen de indruk te hebben ‘dat een deel van de demonstranten niet uit Ede kwam’ maar van campings uit de omgeving; een begrijpelijke reflex: het zijn altijd de kinderen van de buren die tuig zijn, nooit die van jezelf – en terwijl mensen die nog in fatsoen geloven de premier opriepen om ter compensatie iets aardigs over Afghaanse evacués te zeggen (haha nee, dat ging natuurlijk niet gebeuren), en terwijl ik me vertwijfeld afvroeg of er een lijn valt te trekken van Halbe Zijlstra’s ‘ze komen hier voor gratis borstvergrotingen en -verkleiningen’ uit 2015 naar de voxpopjes die PowNews woensdag in Harskamp opdweilde (‘Ze benne niet zindelijk, die lui’), werd de Tweede Kamer bijgepraat over de puinhopen van Kabul.

Dat leverde boeiende inzichten op.

Het ging er over handzame overzichten van alle Afghanen die de afgelopen negentien jaar voor Nederland hebben gewerkt (zijn er niet). Over de kans dat iedereen die daar aanspraak op kan maken bijtijds kan worden geëvacueerd (klein tot nihil). Over de manier waarop Nederlandse militairen in de chaos op de luchthaven van Kabul namen doorkrijgen van mensen die mee mogen (op een usb-stick, want het internet is niet best).

Sara de Jong, politicoloog aan de universiteit van York, specialist in migratiekwesties en pleitbezorger voor achtergelaten Afghanen, kleurde tijdens deze hoorzitting de Nederlandse inertie en het amateurisme in. Ze verhaalde van tolken die haar in paniek hadden geappt omdat ze geen contact konden krijgen met de Nederlanders voor wie ze hadden gewerkt. Pas na lawaai op sociale media en publicaties in de Volkskrant, meldde het ministerie van Defensie zich bij haar. ‘Of ik namen en nummers had.’ Sara de Jong is degene die als eerste meldde dat lokale medewerkers op de zondag dat Kabul viel voor een gesloten Nederlandse ambassade stonden terwijl hun paspoorten binnen lagen. De reactie van Defensie kwam nadat, inderdaad, ‘ik dit op sociale media heb gegooid’.

Ze verhaalde van de tolk wiens asielaanvraag een week lang in de spamfolder van de Nederlandse ambassade in Kabul heeft gezeten – ook na twee decennia presentie in Afghanistan kunnen de spamfilters van de ambassade geen lokale spelling aan. Ze vertelde hoe Nederland alleen tolken erkende als lokaal personeel dat bescherming behoeft, terwijl de Britten en de Duitsers hun verantwoordelijkheid nemen voor ál hun lokale personeel. Dat de Britten een werknemersondersteuningseenheid hebben die elke werknemer een personeelsnummer geeft, handig voor de evacuatielijsten die de Britten al in april hadden opgesteld. ‘Jullie zouden het toch ook merkwaardig vinden dat je later pensioen aanvraagt en moet bewijzen dat je hier hebt gewerkt? Omdat het over Afghanen gaat, accepteren jullie dingen die je voor jezelf nooit zou accepteren.’

Dat haar op woensdag door het ministerie werd gevraagd of zij contactgegevens had van achtergebleven Afghaanse bewakers, dat ze die meteen ging verzamelen en doormailen, dat ze twee volle dagen later (‘en een dag in Afghanistan duurt nu heel, heel lang’) het verzoek kreeg ‘of ik al die losse nummers niet in één handig document kon aanleveren’.

‘Ik zie’, zo sloot ze af, ‘heel erg uit naar de evaluatie, straks.’

Ik ook.