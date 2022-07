In de speeltuin zag ik een oma met adhd. Oma’s met adhd vormen een onderbelichte groep in de samenleving, vanwege een gebrek aan officiële diagnoses. Ook de oma’s zelf zijn zich meestal nergens van bewust.

De oma in de speeltuin had een uitzonderlijk rustige kleinzoon bij zich. Hij wilde het liefst kalmpjes op de eerste sport van het klimrek staan en verbaasd om zich heen kijken – wat zag de wereld er anders uit als je twintig centimeter hoger stond.

Zijn oma vond dit niet genoeg, die legde alles vast met haar iPhone, riep aanhoudend ‘zwaai maar naar oma!’ en sleepte hem onderwijl van speeltoestel naar speeltoestel. Als ze even niet bezig was met het kleinkind, ging ze snel bellen met een vriendin en in haar mega-handtas zoeken naar toetendoekjes of smoelenpoetsers of toetenpoetsers, of hoe heten die dingen! Om gek van te worden!

De kleinzoon gebruikte de aandachtsluwte om eens goed naar de wolken te kijken.