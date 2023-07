Oma had zich, uitgerekend nadat ze haar heup had gebroken, bediend van een seksueel suggestieve smiley

Als je ergens mee moet oppassen, is het met communiceren in, nou ja, tekens die je gebrekkig beheerst. Op een mooie maandagochtend appte mijn dochter dat ze wonder boven wonder een voldoende had gehaald voor haar allerslechtste vak, wiskunde. Ik appte een lachende smiley met tranen van opluchting terug. Dat leek me wel toepasselijk, want ik had een avondje besteed aan uitleggen van stof waar ik zelf bar weinig van snapte. Mijn dochter appte terug: ‘Waarom lach je mij nu uit!?’ ‘Ik lach je helemaal niet uit.’ ‘O jij digibeet, jij snapt ook echt niks, je hebt de uitlach-emoji gebruikt, kijk maar eens op Emojipedia.’

Rolling on the Floor Laughing heet de lachen-met-tranen-smiley op Emojipedia.org. Je kunt beweren dat ‘over de vloer rollen van het lachen’ niet per se ‘uitlachen’ is, maar dan verkeer je niet in kringen die deze emoji vaak gebruiken, zoals in (uit)lachen gespecialiseerde middelbare scholieren. Toen vertelde mijn dochter dat oma zich ook aan een emoji-blunder had bezondigd. Die had zich, uitgerekend nadat ze haar heup had gebroken, bediend van een seksueel suggestieve smiley. Het gebeurde in een appje uit het ziekenhuis waarin ze meldde dat de spoedoperatie succesvol was verlopen: ‘Ze zijn hier allemaal ontzettend aardig. Leuk dat jullie komen, ik moet gewoon vaker vallen.’ Oma sloot af met een grijnzende smiley die op Emojipedia Smirking face heet. Ik zei tegen mijn dochter: ‘Dat bedoelt oma een beetje sarcastisch en daarom heeft ze een grijns gebruikt. Smirking face betekent ‘grijzend gezicht’.’

Mijn dochter: ‘Ik app je wel even het Emojipedia-lemma.’ Emojipedia over Smirking face: ‘Een sluwe, zelfvoldane, ondeugende of suggestieve gezichtsuitdrukking (…) Vaak gebruikt om te flirten of seksuele toespelingen over te brengen.’ Ik zei tegen mijn dochter: ‘Ik kan je verzekeren dat oma daar niet mee bezig was toen ze net haar heup had gebroken.’ Mijn dochter: ‘Jullie moeten leren eerst emoji’s te checken voor je ze gebruikt.’