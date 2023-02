Om zo’n minister nou zomaar aan te spreken.... Liever iets knus, met licht en warmte

‘Hé, ik zag dat de minister morgen hier in de buurt is, voor een politiek café.’

‘Toch niet toevallig Schreinemacher? Want da’s de enige handtekening die ik nog mis op mijn regeringsplacemat.’

‘Nee, Kaag.’

‘O, die heb ik al. Ook mooi hoor, Kaag. Laten we er sowieso heen gaan. Ik heb nog wel wat vragen en suggesties over enkele thema’s, al betwijfel ik of die zijn terug te brengen tot beetgare oneliners voor tijdens zo’n plenair gebeuren. Het zijn meer gespreksankeilers eigenlijk, die vermoedelijk beter tot hun recht komen in een wat meer inhoudelijke tête-à-tête. Maar: hoe dan ook gezellig, ik zie dat er ook muziek vooraf is. Dol op muziek vooraf.’

‘Shit. Uitverkocht.’

‘Ja, nogal wiedes – dat loopt storm, met zo’n programma. Eerst muziek vooraf, en dan Kaag… En dan – mind you – ook nog Erwin Hoogland en Lucas Brinkhuis... Twee Provinciale Staten-kleppers van heb ik jou daar. Waterschapskanonnen. Wát een uitgebalanceerde line-up, voor elk wat wils, pure provinciepolitieke verwennerij.’

‘Misschien nog een kleine borrel achteraf, het is toch een café… En daar gaat het natuurlijk niet om, om die borrel, maar hoe vaak worden niet met de benen op tafel de interessantste suggesties gedaan?’

‘Heel vaak. Ik heb ook nog wat op mijn lever, er zitten nog wel wat haken en ogen aan wat ze daar in Den Haag bekokstoven. Daar is best enige ruimte voor verbetering, als je het mij vraagt.’

‘Je drukt je nogal ondiplomatiek uit, maar ik begrijp je punt. Zoveel mensen, zoveel meningen, en het is een ontzettend ingewikkelde tijd voor een hoop mensen.’

‘Maar ja: het zit dus vol, en om zo’n minister nou zomaar op straat aan te spreken... Ik kan me voorstellen dat dat ietwat intimiderend overkomt. Het mooiste zou natuurlijk zijn wanneer zij ons benadert, dan zit je direct al veel meer in die open dialoog tussen gelijken.’

‘Dan zou je op een of andere manier de aandacht moeten trekken, met een spandoek of zo?’

‘Een spandoek, dat vind ik zo voetbalsupporterig, zo in your face. Liever wat intelligenters, liever iets wat zegt: wij zijn het misschien beleidsinhoudelijk niet helemaal eens, maar we heten u warm welkom, het is hier knus en kom naar ons en steek uw licht op.’

‘Jij zegt: fakkels.’

‘Ik zeg: licht en warmte, en dan kunnen gemoedelijke fakkels een goed middel zijn om constructief in gesprek te raken. Wie weet is er wel een toevallige voorbijganger die die uitwisseling wil filmen, dan kan ik thuis nog eens rustig terugluisteren wat er is besproken.’

‘Gemoedelijke fakkels, ja, daar moeten we dan straks even voor langs de Action. En da’s niet te cru, denk je, qua wat eerder is gebeurd, qua bedreigingen en zo? Mensen zouden het als een daad van intimidatie kunnen interpreteren.’

‘Dat zit dan in het hoofd van die mensen. Wie is er nou tegen licht en warmte? En het zijn gemoedelijke fakkels, hállo.’

‘Touché. Ik denk dat het belangrijkste is dat we onszelf niet per ongeluk als een stel misogyne kwakbollen voor joker zetten ten overstaan van het hele land, de huiveringwekkende debatcultuur nog wat verder verzieken en de serieuze zorgen schaden van mensen die we willen vertegenwoordigen.’

‘Dat zal toch wel niet?’

‘Blijft jammer van Erwin Hoogland en Lucas Brinkhuis. En van de muziek vooraf.’