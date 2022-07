Om zeven uur ’s morgens word ik nu wakker van het gebrék aan stofzuiggeluiden

Je weet wat je hebt, niet wat je krijgt. Aan deze oud-Hollandse zeikuitdrukking dacht ik toen mijn bovenburen afscheid kwamen nemen. Ze zijn namelijk onlangs verhuisd naar een andere, minder drukke stad. Zoals bij elke vorm van afscheid werd ik een beetje emotioneel.

Vijftien jaar heb ik onder dit echtpaar gewoond, en onze verstandhouding was goed. Ze hadden wat eigenaardigheden, zoals lichte smetvrees waardoor ze elke dag stipt om 7 uur ’s morgens het hele huis stofzuigden. Van het afstoffen, wat ze vermoedelijk de rest van de dag deden, merkte ik verder niets, want dat maakt niet zoveel geluid. Om een uur of 12 ’s avonds sprongen ze vaak een tijdje met zijn tweeën door het huis, eventueel gekleed in kangoeroepakken. Tenminste, zo klonk het. Ik heb nooit gevraagd wat ze nu eigenlijk steeds deden op dat tijdstip.

Ze waren ook erg beslist. Toen ze aan het verhuizen waren kreeg ik bijvoorbeeld een appje waarin stond dat ze zondag om half 7 iets gingen doen waarbij ze toegang moesten hebben tot mijn huis en tuin, dus mijn lichaam moest de deur openen. Er stond niet echt een vraag in het bericht, dus ik kon ook niet antwoorden dat ik naar een feestje ging zaterdag, en dat zondagochtend om half 7 derhalve te vroeg was. Maar met dezelfde beslistheid kwam de buurman soms ongevraagd mijn tuin snoeien (onder mijn bewind wordt het snel een soort oerwoud) of het slot in mijn buitendeur repareren. Het zijn schatten van mensen. De hele kade zuchtte van verdriet.

Het appartement boven mij is dus helemaal leeg. Om 7 uur word ik nu wakker van het gebrek aan stofzuiggeluiden. Soms hoor ik de opzichter van de huiseigenaar door het huis lopen met lieden waarmee hij, naar ik vrees, overlegt over een verbouwing van het huis. Hun stemmen galmen door de lege ruimten. Mijn buren hadden lekker veel meubels, die hoorde ik nooit praten.

Ik zet me schrap.

Zo’n verbouwing is ellendig. Ik had er een tijdje een bij de buren aan de rechterkant, die de kelder uit lieten bikken om daar extra kamers te maken (denk ik, een tennisbaan kan ook maar ik heb nimmer het geplok van tennisballen gehoord). Dat jaar had ik niet veel werk en bracht dus noodgedwongen veel tijd thuis door. Het aanhoudende geratel van de drilboor maakte me bijna krankzinnig. Ik fantaseerde dat ik de bouwput binnen zou stappen en iedereen daar met een hamer op het hoofd zou slaan, maar dat zou niet eerlijk zijn want de bouwvakkers konden er niets aan doen. Die waren ook maar ingevlogen uit Polen.

Waarschijnlijk wordt de verbouwing op één hoog iets minder lawaaiig, want etages hebben gelukkig geen kelders. De drilboor komt hoogstens tevoorschijn voor wat tegels en een granietvloertje. Maar schuurmachines en gewone boren maken ook akelige geluiden.

Door het vertrek van mijn buren is de woning boven mij niet langer een sociale huurwoning. Na de verbouwing zal de huur wellicht drie keer over de kop gaan. Dan wordt het een asociale huurwoning, want als iets veel geld kost moet je er meer van genieten. Ik stel me voor dat de verdieping bewoond zal worden door rosédrinkers in pastelkleurige korte broeken, die luidruchtig over aandelenportefeuilles zullen opscheppen in bekakt Nederlands of een andere onuitstaanbare taal. Dit doen ze natuurlijk ’s avonds laat op het balkon dat vlak boven mijn slaapkamerraam hangt. Maar alleen doordeweeks, in het weekend draaien ze harde muziek en snuiven ze coke.

Zoals je kunt merken zijn mijn ideeën over mensen met geld nogal primitief. Vooral omdat je nu ook weer geen miljardair hoeft te zijn om een woning te kunnen betalen in wat tegenwoordig het ‘middensegment’ wordt genoemd.

Net zo goed kan er een lichtvoetige jongedame intrekken die ingewikkeld werk doet met computers en in haar vrije tijd mediteert of bonzaiboompjes snoeit. Maar nee, het wordt vast een patjepeeër. Wat ga ik mijn bovenburen missen.