Om niet aan vallen te hoeven denken, probeerde ik mezelf af te leiden met gedachten over publiekelijk overgeven

Als ik theatergangers één tip mag geven: eet geen shoarma voordat je naar de voorstelling gaat. Of falafel. Gewoon geen gerechten waarbij knoflooksaus komt kijken. De kans bestaat namelijk dat je één rij voor iemand komt te zitten die net hersteld is van een uitputtende buikgriep en zich tijdens de voorstelling zwetend zit af te vragen of het weer kan terugkomen. En als dat gebeurt, of hij dan op tijd bij het toilet is, of dat ergens halverwege het tiental mensen dat hij voorbij moet om bij voornoemd toilet te komen, de sluizen openbreken en de voorstelling stilgelegd moet worden omdat er massale paniek is uitgebroken op het balkon.

Over de auteur

Julien Althuisius is schrijver en voor de Volkskrant columnist over het dagelijks leven.

Het was geen prettig idee, maar het was beter dan de gedachten die rondgingen toen ik net plaats had genomen. Mijn plek was op het balkon, helemaal boven in de zaal. Er zaten nog zes rijen onder me, daarna was het een vrije val naar de benedenzaal. Het podium was eindeloos ver weg en vanaf mijn plek leek het spreekgestoelte niet veel groter dan een rechtopstaand usb-stickje. Geen idee wat de hellingshoek van het balkon was, maar het was steil genoeg om me vast te willen houden aan de leuningen van mijn stoel. Om niet aan vallen te hoeven denken, probeerde ik mezelf af te leiden met gedachten over vluchtroutes en publiekelijk overgeven.

Totdat ik het gesprek opving van een man en een vrouw rechts naast me. Ze waren onderdeel van het gezelschap waar ik ook toe behoorde. ‘Hoe ver zou je vallen?’, vroeg de man. Hij keek naar de stoelen onder zich. De vrouw probeerde een inschatting te maken. Één, misschien twee rijen? De man keek peinzend voor zich uit. ‘Zou het nog verschil maken of er wel of geen mensen zouden zitten?’

Dat was voor mij het teken om me met het gesprek te gaan bemoeien. Ik opperde dat je niet ver zou komen als er geen mensen zouden zitten, want dan zou je vrij snel tussen twee rijen stoelen in tot stilstand komen en jezelf steeds opnieuw over de volgende rij moeten werpen. Als er wel mensen zouden zitten, concludeerden we gezamenlijk, zou je over hun hoofden heen kunnen rollen, crowdsurfen als het ware, helemaal tot aan de balustrade. Mocht je vanaf daar de val willen doortrekken, over de rand en de benedenzaal in, dan zou iemand je even een extra duwtje moeten geven. Ik wees de twee op het grote televisiescherm dat, als je vanuit hun stoelen een rechte lijn naar beneden zou trekken, aan de balustrade hing en de val naar beneden zou verhinderen. ‘Dat klopt’, knikte de man. Zijn blik gleed van mijn plek naar de balustrade beneden ons. ‘Maar vanaf waar jij zit moet het mogelijk zijn.’ Dat was natuurlijk een hele geruststelling.