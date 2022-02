Om dickpics te voorkomen in alle sectoren, zal Hamer een cultuuromslag moeten afdwingen

Een maatschappelijk debat voeren, een impuls geven, het breed onder de aandacht brengen en ‘gevraagd en ongevraagd’ advies geven. Zo werd de taak omschreven van de kersverse commissaris voor de aanpak van seksueel geweld van het kabinet. Mariëtte Hamer mag kortom grotendeels zelf de inhoud invullen van haar functie, die voor zover bekend een primeur is in de Nederlandse en Europese politiek. Ze is de eerste regeringscommissaris die belast wordt met de ingewikkelde taak een cultuuromslag te bewerkstelligen.

Een debat, een impuls en advies zullen daarbij weinig uithalen. Vijf jaar na het wereldwijde nieuws over misbruik door filmmagnaat Harvey Weinstein en de #MeToo-beweging die daarbij op gang kwam, wordt nu na een reeks recente aangiften in Nederlandse sectoren door het nieuwe kabinet ineens in razend tempo geschakeld. In een oogwenk maakte het Mariëtte Hamer vrij voor een functie waarover in het regeerakkoord nog geen woord stond.

Hamer is een zwaargewicht op het gebied van emancipatie en vrouwenrechten, en een bestuurder die geprezen is om haar zachte dwingende hand. Als voorzitter van de SER stuurde ze aan op een vrouwenquotum in het bedrijfsleven door gestaag draagvlak te creëren. Maar welke regel of code kan ervoor zorgen dat mannen met macht inzien dat vrouwen geen bezit zijn? Hoe instrueer je een cultuuromslag?

Steevast volgt op nieuwsberichten over seksuele intimidatie ongeloof en verbijstering: hij ook? Daarna een al dan niet door de pr-afdeling ingefluisterd verlicht inzicht van de grensoverschrijder, die na goede gesprekken beseft dat vrouwen de dickpics, ongevraagde aanrakingen, of seksueel getinte berichten helemaal niet leuk bleken te vinden. Die herhaling van zetten verraadt vooral hoezeer dit gedrag op de werkvloer nog steeds wordt gezien als een individueel en incidenteel drama, in plaats van de uitkomst van een werksfeer waarin ongelijke verhoudingen tussen vrouwen en mannen genormaliseerd zijn. Zolang intimidatie en aanranding als incidenteel worden behandeld, zullen de grapjes op de werkvloer niet verdwijnen, noch de reflex van bagatelliseren en wegwuiven, en kan grensoverschrijdend gedrag gedijen.

Gedragscodes en bijspijkercursussen die als een vinkje van de inclusiviteitsagenda worden afgestreept, zullen niets uithalen zolang bedrijven niet van vloer tot bestuurskamer doordrongen zijn van het besef dat gelijkwaardige omgang tussen mensen in verschillende machtsposities geen agendapunt is, maar een basisvoorwaarde. Voor veel sectoren zal dat betekenen dat er bijna een nieuwe taal moeten worden aangeleerd. Om iets te veranderen, zullen ook omstanders verantwoordelijk moeten worden gemaakt.

De aanstelling van Mariëtte Hamer is een helder signaal van de regering, maar een bewezen methode om een cultuuromslag te realiseren, zoals het vrouwenquotum voor gelijkwaardig bestuur, is er nog niet. Om slagkracht te hebben, zullen daarvoor ook passende middelen moeten worden bedacht. Hamers werk is af als álle werknemers bij elk verzoek aan een vrouwelijke collega dat niks met werk te maken heeft, zich afvragen: als ze nu nee zegt, wat dan?