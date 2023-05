Om de macht van drugskartels te breken, is meer nodig

Een partij in beslag genomen drugs in Lissabon. Beeld AFP

Rotterdam mocht dit weekend de vijftigste explosie van het jaar noteren. Een verontrustend record dat er op wijst dat de Maasstad net als havenstad Antwerpen in rap tempo ten prooi valt aan de georganiseerde misdaad. Hoewel politie en criminologen zich nog beraden op de oorzaak van de geweldsgolf, is er nauwelijks twijfel dat er drugshandel aan ten grondslag ligt.

Nederland is hard op weg een narcostaat te worden, als het niet al zover is. Deskundigen waarschuwen hier al jaren voor, maar pas sinds de moorden op de broer van kroongetuige Nabil B., advocaat Derk Wiersum en journalist Peter R. de Vries lijkt het besef pas echt neer te dalen. De arrestatie van de - als integer bekendstaande - advocaat Inez Weski vorige maand vormt het recentste bewijs dat de georganiseerde misdaad tornt aan de fundamenten onder onze rechtsstaat.

Nederlandse drugsbaronnen zoals Ridouan T. - wiens bende verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslagen op advocaten, kroongetuigen en journalisten - spelen een sleutelrol in de internationale cocaïnehandel en runnen distributielijnen vanaf de bron in Zuid-Amerika tot de gebruikersmarkten in Europa en tot ver in Azië en zelfs Australië. Nederland heeft bovendien al langer de twijfelachtige eer veruit de grootste xtc-producent ter wereld te zijn en als ‘distributiehub’ een belangrijke schakel te zijn voor de internationale handel in onder meer heroïne en cannabis.

Maar het is nu vooral cocaïnehandel die de maatschappij dreigt te ontwrichten. Zowel de productie als de consumptie van cocaïne blijft jaar na jaar stijgen. En elk jaar weer worden nieuwe records geboekt bij de inbeslagnames in containerhavens wereldwijd. In de havens van Rotterdam en Antwerpen - waar eveneens Nederlandse criminelen de scepter zwaaien - werd vorig jaar liefst 110 duizend kilo cocaïne in beslag genomen, goed voor een straatwaarde van ruim 10 miljard euro.

Om risico’s te spreiden wordt steeds meer cocaïne voor de Europese markt aangevoerd via West-Afrika, waar de drugs een spoor van vernieling trekken in de vorm van toenemende verslaving, corruptie en ontwrichting. Hoewel ook daar recordladingen cocaïne worden onderschept, blijft de prijs van een lijntje cocaïne in Europa al jaren stabiel. Dit toont dus aan dat voldoende cocaïne de gebruikersmarkten wél blijft bereiken.

Opsporingsdiensten staan vrijwel machteloos tegen de drugscriminelen die over genoeg geld en middelen beschikken om hun waar goedschiks of kwaadschiks - met intimidatie, omkoping of liquidaties - op de bestemming te krijgen. Politie en justitie daarentegen moeten met zeer beperkte middelen opereren binnen de wet en regelgeving. Vrijwel een onmogelijke missie, zo waarschuwden EU-ambtenaren op Kaapverdië deze week in de Volkskrant. Jaarlijks varen tientallen schepen, met verdenking van drugs aan boord, langs de eilandengroep in de Atlantische Oceaan. Maar het straatarme land heeft niet de juiste schepen om in te grijpen op volle zee. Op Europese marineschepen die in de buurt varen kunnen ze vaak geen beroep doen omdat die er zijn om bijvoorbeeld piraterij of illegale visserij te bestrijden: het mandaat om in te grijpen bij een drugsoperatie ontbreekt.

Om de macht van drugskartels te breken, is nu een internationale krachtinspanning nodig. In Nederland mag meer gevoel van urgentie komen nu onze rechtsstaat van alle kanten wordt bedreigd, terwijl er een schrijnend tekort is aan mankracht om mensen te beveiligen of te berechten.