Om de klap van de oorlog in Oekraïne economisch te verwerken, zal iedereen een beetje pijn lijden

Een algemene looneis is onzinnig. Elke branche heeft haar eigen logica en verleden. Bij het ene bedrijf is een eis van 10 procent gerechtvaardigd, bij een ander 5 of 6 procent.

Ook bedrijven moeten inflatiepijn lijden, betoogt Olaf Sleijpen, directeur bij De Nederlandsche Bank. Ze moeten de onvermijdelijke loonsverhogingen niet zomaar doorberekenen in de prijzen, want dan dreigt een loon-prijsspiraal: een op den duur onbeheersbare inflatie die grote schade zal aanrichten aan de economie.

De inflatie in Nederland is een taaier fenomeen dan gehoopt. De energieprijzen liggen fors lager dan een jaar geleden, maar dat heeft nog niet geleid tot een stabilisatie van de prijzen. De grote vraag op de korte termijn is wie de prijs hiervoor betaalt: de werknemers in de vorm van een lagere koopkracht, of de werkgevers in de vorm van een lagere winst?

De Nederlandsche Bank probeert in dit debat de stem van de redelijkheid te zijn, maar worstelt ook. Aanvankelijk betoogde Klaas Knot dat de lonen best wat omhoog konden. Toen de inflatie opliep, begon hij te waarschuwen voor een loon-prijsspiraal en op te roepen tot matigheid. Hij hekelde de vakbonden die de term graaiflatie hadden geïntroduceerd voor bedrijven die de prijzen (en daarmee de winst) meer verhoogden dan nodig. Nu is het blijkbaar weer tijd om de bedrijven op hun verantwoordelijkheid te wijzen.

Wat een eerlijke loonsverhoging is, is lastig te bepalen en verschilt per sector. Veel van de huidige cao’s zijn afgesloten voordat de inflatie fors toenam. De afgesproken loonsverhogingen leken toen alleszins redelijk, maar in het licht van de snel oplopende inflatie daarna ogen ze ineens karig. De bedrijven hadden geluk, de werknemers pech. Dat de vakbonden in deze sectoren bij de nieuwe cao-onderhandelingen compensatie willen, is logisch.

Niet elke Nederlander lijdt evenveel onder de inflatie. De snelle verhoging van de levensmiddelenprijzen komt harder aan bij het armere deel van de bevolking, dat een relatief groter deel van zijn inkomen in de supermarkt spendeert. Huizenbezitters hebben minder last van de inflatie dan huurders. Gemiddeld genomen ervaart het veel verdienende – en in het algemeen ook vermogender – deel van Nederland een lagere inflatie en dus ook een lager koopkrachtverlies. Dat deel hoeft dus minder te worden gecompenseerd.

Het komt vooral aan op precisie. Een algemene looneis is onzinnig. Elke branche heeft haar eigen logica en verleden. Bij het ene bedrijf kan een looneis van 10 procent gerechtvaardigd zijn, bij een ander is 5 of 6 procent misschien wel genoeg. De eis dat alle koopkrachtverlies moet worden gecompenseerd, is niet reëel. Om de klap van de oorlog in Oekraïne economisch te verwerken, zal iedereen een beetje pijn lijden. Het is vooral zaak die pijn eerlijk te verdelen.

Vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om de inflatie te beteugelen en vanuit hun werkgeversverantwoordelijkheid om de koopkracht van hun personeel op peil te houden, zullen veel bedrijven moeten accepteren dat hun winst lager uitvalt. Ze kunnen zich geruststellen met het idee dat de afgelopen decennia een steeds kleiner deel van de bedrijfsopbrengsten bij werknemers terecht kwam, wat zichtbaar is in een lagere arbeidsinkomensquote. Het is hoog tijd dat die trend wordt gekeerd.

Als de bedrijven zich niet kunnen beheersen, is het wellicht tijd voor een nieuw akkoord van Wassenaar. Niet om de lonen te matigen, dit keer, maar om afspraken te maken over maximale prijsverhogingen.