Om de hete brij heen draaien uit angst voor goedkope seksismeverwijten helpt niemand

Loes Reijmer wilde Doutzen Kroes, die haar 7 miljoen volgers kwaadaardige QAnon-filmpjes voorschotelt, per se niet onnozel noemen. Dat zou namelijk een seksistisch stereotype bevestigen. In haar column van vrijdag stelt Reijmer dat je heus slim moet zijn om topmodel te worden, en er bij Kroes sprake is van een messiascomplex, dat blijkbaar iets is voor niet-onnozele mensen, die op hun beurt dan weer vaak knap zijn, want die kunnen niet onnozel zijn, dat zou immers seksistisch zijn.

Nee, ik snap het ook niet en gelukkig erkent Reijmer haar nogal particuliere overgevoeligheid zelf ook. Hoewel haar column begint met het ontluisterende gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel bij Kroes, blijft onduidelijk of zij dan wél malicieus is, toch de enige andere overgebleven keuze op het Wappiemenu. Reijmer diagnosticeert bij Kroes het messiascomplex, een soort psychologische stoornis, waarmee ús Doutzen eigenlijk ook maar een slachtoffer is, waarschijnlijk van door mannen verzonnen algoritmen.

Dergelijke omslachtigheid zullen we over Thierry Baudet niet snel lezen; die wordt gewoon afgerekend op zijn eigen woorden en daden. Diezelfde Baudet trouwde afgelopen week overigens met zijn dertien jaar jongere vriendin, een gebeurtenis die op progressief Twitter tot ‘Free Melania’-achtige onderschatting leidde: dat arme, naïeve meisje toch! Merkwaardig, voor hetzelfde geld is zij nog gekker dan hijzelf. Weten wij veel.

Het seksisme van de lage verwachtingen zegt veel over onze halfslachtige emancipatie. Zo spreek ik regelmatig progressieve mannen die vinden dat vrouwen véél meer zouden moeten werken, maar dat nooit zullen zeggen, omdat je vrouwen toch ook maar een beetje moet láten. Ze zeggen het niet met zoveel woorden, maar het is volstrekt helder dat zij van vrouwen nu eenmaal minder verwachten en het als man ook wel chic vinden om hun vrouw een beetje te ontzien – ‘pick your battles wisely’ grinniken ze dan.

Dat idee wordt ook sterk gepromoot door sommige vrouwen zelf. Zo schreef FD-columnist Sophie van Gool Waarom vrouwen minder verdienen, een boek waarin ze vakkundig de eigen verantwoordelijkheid van vrouwen ontziet en met nationale en internationale statistieken husselt om maar een slachtofferschap rond de loonkloof te construeren. Een slachtofferschap waarmee zij als salariscoach haar boterham verdient. Het eigenbelang bij haar eenzijdige en onvolledige boek wekte echter geen enkele verdenking: vijf ballen in NRC.

Ook in het bedrijfsleven worden vrouwen soms wel erg onkritisch benaderd. Het Amerikaanse verhaal van Elizabeth Holmes mag bekend worden verondersteld, maar ook in Nederland hebben investeerders moeite om vrouwen hetzelfde te behandelen als mannen. Het seksisme bij investeerders wordt regelmatig (terecht) aangekaart, maar het investeren in een kansloos bedrijf dat steevast achterblijft bij te rooskleurige prognoses, alleen maar omdat de oprichter een vrouw is, is óók seksisme.

Seksisme bestaat, en is overal. Vrouwen (en mannen) hebben een gerechtvaardigde strijd, die in Nederland nog lang niet gestreden is. Maar om de hete brij heen draaien, uit geringschatting of angst voor goedkope seksismeverwijten, helpt niemand. Het aandeel van vrouwen in de Nederlandse narcismepandemie en maatschappelijke onrust is bovendien bepaald niet klein; denk naast Kroes aan de onsmakelijke Moederhartbeweging, een fenomeen dat eigenlijk nergens in Europa zo groot is of überhaupt bestaat.

Nu is de eigen verantwoordelijkheid in deze tijd geen populair concept, dat mag duidelijk zijn. Maar wie vindt dat vrouwen met handschoenen aangepakt moeten worden, is seksistischer dan de mannen van Geenstijl ooit zullen zijn. Laten we mannen en vrouwen op dezelfde manier verantwoordelijk houden voor hun woorden en daden, en onnozelheid of kwaadaardigheid ondubbelzinnig bestrijden wanneer die overduidelijk is. Dat is namelijk hard nodig.