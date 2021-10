Om de dag vraagt mijn vriendin: ‘Heb je al besloten welk paar sandalen je gaat weggooien?’

Mijn vriendin heeft problemen met mijn sandalen, bruine Birckenstocks van gewassen leer, met twee banden over de wreef. Zomers draag ik ze buiten, de rest van het jaar draag ik ze binnen, op de koude, stenen vloer die de vorige bewoners in huis hebben gelegd. Drie paar heb ik intussen, het zijn er te veel, ze vindt ze niet zo mooi.

Mijn oude biologieleraar droeg ook altijd zulke sandalen, met gebreide sokken. Nu denk ik: die man was gesteld op een goed voetbed. Hij kon in schoenen zijn warmte niet kwijt. Maar indertijd irriteerden die sandalen m’n puberbrein, alsof ze iets met mij te maken hadden, tegen mij en de goede smaak waren gericht, ze lokten represailles uit.

Ik legde een etui onder een multomap, aan de voorkant, zodat-ie schuin omhoog stond, als een lanceerinrichting, haakte een elastiek aan de voorste ring van de map, trok aan en kon zo, terwijl ik boven mijn map bleef hangen, alsof ik was verdiept in de lesstof, een constante hoeveelheid elastieken op hoge snelheid naar zijn hoofd schieten.

Arme man op zijn sandalen. Ik zie hem nog verward om zich heen kijken. Wat gebeurde er? Waar kwamen die elastieken vandaan? Iedereen was stil, de hele klas was geconcentreerd aan het leren, geen schutter te zien, nergens enige beweging en toch kletste er iedere drie seconden een elastiek keihard tegen zijn hoofd.

Er was op school ook een lerarenechtpaar op dezelfde soort sandalen actief. De leraar was klein, de lerares groot en toch droegen ze elkaars broeken. De ene dag hadden we Engels van een kleine man in een hobbezak, de volgende dag Duits van een grote vrouw die bijna uit haar broek knapte – hij zat zo strak dat haar schaamstreek zich er in aftekende. Een jongen stak zijn vinger op: ‘Wat is het Duitse woord voor liplezen?’

Als we proefwerken terugkregen, zei ze: ‘Het zal niemand verbazen, maar onze Peter heeft weer een prachtige 1 gescoord.’ Na een korte pauze: ‘In Duitsland is dat een goed cijfer.’ Toen ik van school werd gestuurd, zei ze: ‘Ga maar wat met je handen doen, want met je hoofd lukt het niet. Liefst op een schip, hier heel ver vandaan.’

Die sandalen dus. Ze liggen bij de voordeur, de achterdeur, ze slingeren rond, iedereen struikelt erover. Om de dag vraagt mijn vriendin: ‘Heb je al besloten welk paar je gaat weggooien?’ En dan zeg ik: ‘Nee, natuurlijk niet. Bemoei je met je eigen schoeisel!’

Ik heb spijt dat ik de biologieleraar heb gepest, ik had veel beter het leven van de lerares Engels zuur kunnen maken. Misschien loopt ze nog eens door de straat – je kunt het niet weten, je moet altijd blijven dromen – en kan ik haar alsnog een of twee of drie sandalen naar het hoofd gooien. Tot die tijd verstop ik ze op mijn kamer. Niemand komt aan mijn sandalen.