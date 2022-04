Om de carrière van Lil’ Kleine te redden, moest Jaimie Vaes zichzelf maar even vergeten

Eigenlijk probeer ik het woord patriarchaat zoveel mogelijk te vermijden. Het is een duizenddingendoekje geworden, een term die in bijna elk stukje geschreven door een vrouw van stal wordt gehaald, de Stef Blok van het feminisme, zeg maar.

Maar ja, nu kan ik er niet omheen. Want donderdagavond werd op televisie een verhaal verteld waarvan je kunt zeggen: kijk, zó werkt het, dat is het patriarchaat in actie.

Jaimie Vaes, de ex-partner van Lil’ Kleine, schoof aan bij Khalid & Sophie. Het interview was om meerdere redenen belangrijk, niet in de laatste plaats omdat huiselijk geweld met deze plek aan de talkshowtafel, met een bekende vrouw die vertelde over haar ervaringen met een bekende man, definitief niet meer achter de voordeur kan worden weggestopt. Vaes had afgelopen jaar veel berichten gekregen van vrouwen die in dezelfde situatie zitten, of van kinderen van wie de moeder werd mishandeld. Huiselijk geweld is geen privéprobleem, maar een maatschappelijk probleem – op deze plek is het er al vaker over gegaan.

In Khalid & Sophie blikte Vaes terug op het filmpje dat zij met Lil’ Kleine maakte na de vermeende mishandeling op Ibiza, mei vorig jaar. Wat er destijds al uitzag als een verontrustende, semigijzelingsvideo, bleek dat ook min of meer te zijn.

Hun management vond dat het filmpje gemaakt moest worden, vertelde Vaes donderdagavond, ‘een signaal om het niet verder te laten escaleren in het nadeel van mijn vriend’. Zij stond er niet achter, dat had ze ook aangegeven, ze schaamde zich tegenover haar familie en vrienden die beter wisten. Maar helaas: zíjn carrière moest worden gered. Ze kregen een tekstje dat ze in hun eigen woorden moesten oplepelen, er werden een paar filmpjes opgenomen en het beste werd verspreid.

Dit was het beste, kennelijk.

Zo gaat dat dus in het patriarchaat: Namam, het managementbureau van Nathan Moszkowicz, zette een kwetsbare vrouw onder druk om over haar eigen grenzen te gaan voor het oog van de natie, om te liegen, om zichzelf te vernederen, eigenlijk. Alles in dienst van zijn carrière.

Vaes’ optreden viel in een mediaweek die sowieso in het teken stond van huiselijk geweld. HP/De Tijd onthulde dat de ex-verloofde van Johnny de Mol onlangs is verhoord door de politie, nadat zij een paar jaar geleden aangifte had gedaan. Gedurende hun relatie in 2014 en 2015 zou hij haar zeker drie keer ernstig hebben mishandeld, inclusief een poging tot wurgen. Ze heeft foto’s van haar verwondingen als bewijs, een bezoek aan het ziekenhuis en een notitie van de huisarts. Ook zijn screenshots van WhatsAppgesprekken aan de aangifte toegevoegd, evenals een geluidsopname waarin hij erkent haar ‘hardhandig aangepakt’ te hebben.

Best overtuigend, zou je denken. In ieder geval voldoende aanleiding voor een pas op de plaats. Maar in Hilversum wisten ze het nog zo net niet. Programma’s als RTL Boulevard hadden de grootste moeite om mensen te vinden die iets over de kwestie wilden zeggen, aan de talkshowtafels werd wat geschutterd. De Mol ontkende en bleef gewoon zijn dagelijkse programma presenteren op de zender van zijn vader. ‘Ze hebben natuurlijk centjes, dus ze zijn makkelijke slachtoffers’, zei ondernemer Michel Perridon in Jinek over de familie De Mol. En ook: ‘Het lijkt me geen slechte jongen.’

De Mol is natuurlijk veel aaibaarder dan Lil’ Kleine. En óók nog telg uit de invloedrijkste mediafamilie van Nederland. De beschuldigingen aan zijn adres zouden weleens de ultieme test voor het patriarchaat kunnen zijn.