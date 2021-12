Om de boel tijdens de feestdagen gezellig te houden, hanteer ik deze aanbevelingen

We zijn er bijna doorheen lieve mensen, even volhouden nog. De stoomboot hebben we uitgezwaaid, kort daarvoor hadden we al afgerekend met die Halloween-onzin en Sint Maarten-bedelarij, dus we hoeven enkel nog door Kerst en Oudejaarsavond heen te ploegen. Neemt u mij het gebrek aan geestdrift niet kwalijk, ik wil uw feestvreugde niet bederven, maar het is wat veel geweest allemaal. Daar heb ik zelf ook aandeel in gehad door een nadelige geboortedatum te vangen voor zowel mijn dochter als mezelf. Het verplichte gedoe rondom mijn eigen verjaardag sla ik zonder problemen over, maar bij een kleuter is dat zielig. Zo’n kind kan er ook niks aan doen dat ze rond Sinterklaas is geboren, en dat het kabinet een jojodieet aan coronamaatregelen volgt, waardoor we haar verjaardag over meerdere dagen moesten uitsmeren om het bezoek in eindeloze plukjes van vier te ontvangen.

De gedachte is in me opgekomen om mijn dochters geboortedatum te verplaatsen, naar een vrolijke lentedag bijvoorbeeld, ergens eind mei lijkt me heel geschikt. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet. Al kun je tegenwoordig wel je naam en geslacht aanpassen naar believen; zo’n geboortedatum een pietepeuterig stukje opschuiven naar een gunstiger moment van het jaar lijkt me dan een peuleschil.

Afijn, die feestdagen. Ten tijde van het schrijven van dit stukje is het nog gissen welke kant het op gaat met de jojomaatregelen; mogen we ons weer laven aan de hele vrienden- en familiekring of blijft vier man per dag het devies? Misschien wordt het bezoekersgetal nog verder teruggeschroefd en mogen we voortaan -1 mensen ontvangen. Het zal nog knap lastig worden te bepalen wie er dan aan de straat moet worden gezet, ik hoop niet dat het zover komt.

In het beste geval, waarin we aan een lange tafel vol leven mogen aanschuiven, heb ik een aantal richtlijnen voor mezelf opgesteld. Ik durf zo’n kerstmaal niet meer onbezonnen aan te vliegen, gezien de tijden waarin wij leven zou dat roekeloos heten. Voor je er erg in hebt, rollen de familieleden vechtend over de vloer omdat de oudste dochter hartstikke woke blijkt te zijn terwijl haar vader nog in het tijdperk verkeert van uiteenlopende meningen. Om de boel gezellig te houden, hanteer ik daarom de volgende aanbevelingen.

In de categorie ZEER ONVERSTANDIG: alle vragen en/of opmerkingen over vaccinatie, de 2G-coronapas, verhoudingen tussen de OMT-leden en het kabinet, de Nederlandse ic-capaciteit, langetermijnstrategieën, enzovoorts. Alle onderwerpen dus die gerelateerd zijn aan het virus dat ons al bijna twee jaar confronteert met het onvermogen onze levenswijze aan te passen aan een planeet die niet enkel draait om mensen. Andere explosieve onderwerpen zijn: de toekomst van de agrarische sector, migratiestromen, transgender personen en alles wat rijmt op privilege. Ik weet niet wat u allemaal van plan bent, maar ík brand mijn vingers liever aan een perfect gebraden kalkoen. Pardon: een veganistische ovenschotel.

In de categorie SAAMHORIGHEID heb ik de volgende vragen bedacht: ‘Op hoeveel huizen ben jij dit jaar overboden?’, ‘In welke politici ben jij allemaal het geloof verloren?’, ‘Welke vakantie heb jij moeten annuleren?’ en: ‘Vind jij het ook zo stom dat de theaters wéér dicht moesten?’ Gedeelde smart is halve smart dus met dit type vragen verwacht ik een deken van knus geouwehoer waarmee we er dan maar, omdat er toch niets anders op zit, samen het beste van gaan maken.