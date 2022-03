Vanwege de oorlog gaat het nu ook steeds over de Russische oligarchen, en waar die allemaal wel niet zitten, en wat hun invloed is. Goed dat we het ons eens afvragen, maar wel vreemd dat we de term ‘oligarch’ bijna uitsluitend voor Russische rijkaards gebruiken.

Zelden hoor je dat Jeff Bezos een oligarch is, want die is ‘gewoon’ een miljardair. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates: we zouden ze allemaal oligarchen kunnen noemen, maar dat doen we niet.

Zou het zoiets zijn als het verschil tussen astronaut en kosmonaut? Namelijk: geen verschil, behalve afkomst?

Ik denk dat het bij miljardair/oligarch anders ligt, dat er xenofobie meespeelt. ‘Oligarch’ is een negatief woord – niemand noemt zichzelf oligarch, terwijl je jezelf wel miljardair kunt noemen, al ben je dan natuurlijk wel een enorme eikel. Blijkbaar vinden we ‘oligarch’ niet passen bij onze eigen gezellige westerse miljardairs, maar wel bij die gekke Russen. Een gevaarlijk mechanisme.