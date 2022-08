Olcay Gulsen beschikt over het vermogen mensen te zien als meer dan hun karikatuur

Een roerige zomer was het, merkte Sophie Hilbrand op, in de eerste uitzending van het nieuwe seizoen van Khalid en Sophie. Zeg dat wel. Het was een zomer waarin – ik neem even aan dat ik niet alleen voor mezelf spreek – de drang tot emigratie sterker was dan ooit. Een zomer waarin de verschillende crises en de ‘schurende’ reacties daarop het maatschappelijk nihilisme tot een kookpunt brachten. Een zomer waarin we onszelf bezighielden met discussies over blote dan wel bedekte tieten, over Sinterklaasliedjes, over de vraag of Nick Simon verlaten heeft of andersom – terwijl onze leefomgeving ecologisch en humanitair gezien sneller dan ooit naar de knoppen leek te gaan.

Een zomer waarin je je ergerde aan omgedraaide Nederlandse vlaggen, terwijl je met dat hele Nederland eigenlijk ook niets te maken wilde hebben.

Bleek overigens dat ik de nieuwste crisis nog niet eens op de radar had: de Eftelingcrisis, of beter gezegd de Spookslotnood. Aan het begin van de uitzending liet Olcay Gulsen – deel van het duo van dienst – beelden zien van duizenden pretparkbezoekers die de hele dag in de rij hadden gestaan voor een laatste rondje door het spookhuis, dat na 44 jaar sluit. Te zien: rennende mensen, dringende gezinnen. Dit Spookslot is vol, eigen ritje eerst, iedereen welkom, maar niet in mijn karretje.

Ik zat al klaar met de aso-vinger: daar had je ze, de onverdraagzamen, de kern van alle problematiek. Zij Die Alleen Aan Zichzelf Denken. Maar Gulsen begreep deze mensen. Ze groeide zelf op in de buurt van de Efteling, in een ‘heel arm gezin’. Haar ouders kregen van de gemeente gratis kaartjes voor het pretpark. Drie keer per week fietste de familie ‘met eigen boterhammetjes mee’ richting Kaatsheuvel. ‘Tijd van mijn leven’, aldus Gulsen.

Ook later bleek Gulsen over het vermogen te beschikken situaties van verschillende kanten te bekijken en mensen te zien als meer dan hun karikatuur in de (sociale) media. De boze mensen rond Ter Apel die vluchtelingen gelukszoekers noemden, die zeiden dat ze uit waren op onze huizen, banen en zwemlessen: Gulsen zag in hen geen racisten, maar ongeïnformeerde burgers.

Er bestaat onrust, zei ze, er heerst angst, en dan gaan mensen wijzen. De media zouden deze mensen moeten informeren, vond ze, in plaats van opruiende clickbaitkoppen verspreiden. Hen leren dat de woningcrisis, koopkrachtcrisis en vluchtelingencrisis verschillende crises zijn. Dat het een het ander niet veroorzaakt. Gulsen was ervan overtuigd dat elke Nederlander bereid is een vreemdeling te helpen – als die Nederlander diens situatie maar begrijpt.

En net toen ik begon te denken dat Gulsen de politiek in moest, zodat ik weer iemand had om op te stemmen, stelde ze een handtekeningenactie voor om het omgesmolten wassen beeld van tafelgast Jeroen Krabbé terug te krijgen in Madame Tussauds. Ja, het was verfrissend, wat medemenselijkheid in tijden van polarisatie. Maar ergens moest ik toch een grens stellen.