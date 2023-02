De pech begon al in de korte, roerige nacht die aan de dag voorafging. Ik probeerde het brakke gevoel te lijf te gaan met een sterke kop koffie, toen het bericht kwam dat de juf van onze jongste dochter ziek was en we haar vandaag thuis moesten houden. Ik vroeg mijn lieve vader of hij kon komen. Om half 12 belde hij aan, waarop ik vertrok. De lente, die zich de afgelopen dagen zo blauw en licht had aangekondigd, was in de kiem gesmoord door februari, want dat is wat februari het liefste doet. Na een lange, koude en natte fietstocht kwam ik aan op de redactie van deze krant.

Ik was goed en wel anderhalf uur aan het werk toen mijn vader me appte. Hij was naar buiten gegaan met mijn dochter en was de huissleutels binnen vergeten. Dus nu kon ik weer helemaal terug. Ik vertel dit allemaal niet om zielig te doen, maar om de aanloop te schetsen naar het volgende.

Ik riep de lift op en na een paar tellen schoven de deuren open. Ik stapte naar binnen, drukte op het knopje en net toen de deuren weer sloten werd ik overweldigd door een putlucht die ofwel het begin, ofwel het einde van een catastrofale voedselvergiftiging was. Het was zo’n zware, zure scheet waarvan de verwekker in eerste instantie moet hebben ingeschat dat hij hem best kon laten ontsnappen, maar vlak na het laten gedacht moet hebben: o god, dit was niet de bedoeling.

Het ergste was: er stond niemand anders meer in de lift. Dus nu was het mijn scheet geworden. Terwijl de lift naar beneden ging, probeerde ik me neer te leggen bij het onvermijdelijke. Gezien het verloop van deze dag wist ik wat me te wachten stond. Beneden zouden de deuren open gaan en nadat ik de lift had verlaten, zou die ene knappe verslaggeefster naar binnen stappen. Of iemand van internationaal aanzien, Barack Obama bijvoorbeeld.

‘Oké meneer Obama, misschien klinkt dit een beetje gek’, zou ik zeggen, ‘maar dit is echt niet mijn scheet.’ Hij zou me aankijken, met die stoïcijnse Barack Obama-blik.

‘Natuurlijk Julien. En ik heb nooit opdracht gegeven voor dronebombardementen in Pakistan.’

Ik: ‘Dat vind ik dan weer een beetje een ongepaste vergelijking’.

Obama: ‘Zal ik je anders een paar tikken verkopen?’

Ik: ‘Sorry, maar waar komt dít nou opeens allemaal vandaan?’

Obama: ‘Weet ik het vriend, het is jouw fantasie.’

De lift bereikte de begane grond. De deuren gingen open. En in de hal stond niemand. Niemand!

Licht in mijn hoofd van opluchting en zuurstofgebrek nam ik afscheid van de scheet. Opgetogen liep ik richting de uitgang van het gebouw. De dag was gekanteld, het malheur gekeerd. Vanaf nu zou alles goed gaan.

Toen ik naar buiten stapte regende het nog steeds. Alleen nu harder.