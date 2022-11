Oké, de complotprediker mag het land niet in. En nu?

M e and my big mouth. Nee hoor, antwoordde ik van de week nog op een vraag uit een zaal, ik dacht niet dat er grond was om de Britse, antisemitische complotprediker David Icke vooraf het spreken bij een demonstratie onmogelijk te maken. En het leek me ook niet dat dat moest gebeuren. Het is een groot goed dat wij niet vooraf censureren op grond van wat we verwachten dat iemand gaat zeggen, maar slechts achteraf straffen wanneer iemand de wet overtreedt. De wet biedt daartoe veel mogelijkheden.

En al zal ik de laatste zijn om antisemitisme te bagatelliseren, zo’n beginsel kunnen we niet opzijschuiven, alleen omdat de meesten van ons terecht walgen van de betreffende spreker. Dan krijgt de staat straks te veel te zeggen over wie met een spandoek op pad mag.

Mijn woorden waren niet weggestorven of aan Icke werd voor twee jaar de toegang ontzegd tot Nederland én het hele Schengengebied. Zo wordt voorkomen dat hij zondag in levenden lijve een demonstratie toespreekt met de van onbedoelde ironie druipende titel ‘Samen voor Nederland’.

Door de brief die Icke van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) had ontvangen, zag ik me eerst in mijn gelijk bevestigd: wat een geschraap van de staat om maar tot deze maatregel te komen. Het is ‘niet ondenkbaar’ dat Ickes komst zal leiden tot verstoring van de openbare orde. Heftige reacties zijn ‘voorstelbaar’. Het is – gaan we weer – ‘niet ondenkbaar’ dat ‘links georganiseerde personen eieren willen gooien of vernielingen willen plegen’. Bij dat laatste staat zowaar: ‘Hier zijn op dit moment geen concrete signalen voor.’ Een ambtenaar laat dus gewoon even zijn fantasie de vrije loop.

Zo lust ik er nog wel een paar. Ingrijpen op grond van wat er allemaal ‘niet ondenkbaar’ is? Daar komt geen einde aan. En dat in een land waar het met het demonstratierecht toch al pover is gesteld. Wat boeren allemaal wordt toegestaan aan wangedrag is de uitzondering. Gebruikelijker is dat vreedzame demonstranten op dubieuze gronden toestemming wordt geweigerd of dat zij slechts terecht kunnen op afgelegen en dus zinloze locaties.

De stevigste aanwijzingen dat het zondag uit de hand zou kunnen lopen zijn een ‘online verharde houding’ en berichten dat vrijwilligers tegendemonstranten zouden willen ‘beschermen’. Dat de belangrijkste tegenactie een lawaaidemonstratie is – er zijn al vuvuzela’s aangeschaft – en dat Ickes aanhangers volgens de IND-brief met fluitjes willen laten zien ‘wie wie wegblaast’, doet aan de vermeende gevaarzetting dan weer wat af. Het gezag maakt hier niet aannemelijk dat onlusten op uitbreken staan die de politie niet aan kan. Dit is rijp voor de rechter.

Maar dan wordt de brief interessanter. Hij verwijst naar een dreigingsbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, waarin het gaat over een radicale onderstroom, gevoed door complottheorieën, waarin prominenten en uitvoerders van beleid worden ontmenselijkt. Dat gebeurt onder meer met Ickes theorie dat een selecte groep leiders eigenlijk reptielachtigen in vermomming zijn.

‘Een wereld waarin de burger in een permanente staat van oorlog verkeert met de overheid.’ En dat gelegitimeerd door Forumpolitici. De IND concludeert: ‘Er is grond om aan te nemen dat het uitdragen van uw gedachtengoed kan aanzetten tot meer geweld tegen politici als ze niet meer als mensen worden gezien.’

Wat zou nou een lekker duidelijk voorbeeld zijn waarbij je het spreken vooraf zou mogen belemmeren? Bijvoorbeeld zoiets: er zijn al drie nachten rellen in een wijk, de boel staat in de fik, en iemand wil ter plekke op een zeepkist de boel nog eens flink opjutten. Wat de IND hier eigenlijk zegt is: wij staan als land in de fik. Of in elk geval op het punt van ontbranden. En pijnlijk genoeg is daar veel voor te zeggen.

Politici en publieke figuren wórden bedreigd door extreem-rechtse complotaanhangers. In de VS heeft zo’n extremist die het gemunt had op de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, pas haar man de schedel ingeslagen. Er is geen reden waarom zoiets hier niet zou kunnen gebeuren.

Maar als deze loodzware taxatie niet slechts een gelegenheidsargument is, als dit echt is hoe autoriteiten de situatie inschatten en als we dán doorredeneren, waar komen we uit?

Mijn antwoord aan de mensen in die zaal was te makkelijk. Maar over de juiste uitkomst raak ik niet uitgepiekerd. Icke zal niet fysiek spreken in Amsterdam. Mag het wel per videoverbinding en kan dat minder kwaad? Voegt die hele demonstratie eigenlijk wel zoveel toe aan de verspreiding van zijn – en soortgelijke – ideeën? Als wij werkelijk een kruitvat zijn waar iemand maar de lont in hoeft te steken, moet dan niet ook de site van Icke voor Nederland worden geblokkeerd? Zijn social accounts? Alle andere holen en gaten op internet van waaruit dit gif wordt verspreid?

Moeten we dat pad op? Of is dat gedacht vanuit een te grote behoefte aan consequent zijn? Misschien is het genoeg dat de ophef voor een moment dooft omdat er – hoera, lekker puh – een puntje is gescoord tegen de engerd van de dag. Toch voelt dat als een korte knalfuif ter ere van onze eigen onmacht, om daarna weer verder te moeten waar we waren gebleven.