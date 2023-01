Of ik een leuke kerstvakantie had gehad, werd me de afgelopen dagen gevraagd

Tijdens de voorlaatste dag in de schilderachtige, maar sombere Franse Ardennen bezochten we een middeleeuwse ruïne. Het regende, maar dat hield ons niet tegen. Het was óf een middeleeuwse ruïne bezoeken in de regen óf weer met zijn allen binnen zitten. Dat samen binnen zitten gaat ons niet zo goed af, maar dat ligt waarschijnlijk vooral aan mij (de afgelopen dagen had ik meerdere gesprekken waarin me gevraagd werd of ik een leuke kerstvakantie had gehad. ‘Ja hoor’, zei ik dan, om vervolgens met een samenzweerderige lach te zeggen: ‘Maar ik ben ook wel weer blij dat het afgelopen is.’ In plaats van de verwachte bijval ontving ik dan een enigszins verbaasd ‘oh ja?’).

De ruïne stond op een rots en torende uit boven een prachtig dal, waar een aftakking van de Maas doorheen stroomde. De Gallo-Romeinen hadden hier een nederzetting en zo rond het jaar 1000 werd hier het eerste fort gebouwd. Na een plundering en brand in 1554 werd er weinig meer aan het kasteel gedaan. We beklommen de torens en de muren, voorzichtig, want het regende (had ik dat al gezegd?), het was modderig en er waren geen leuningen of balustrades. Door de schietsleuven had je een adembenemend uitzicht over de beboste heuvels. Ik keek naar de stenen waaruit het fort was opgetrokken. Hoekige stukjes uitgehakte rots, in allerlei vormen in en op elkaar gezet, en dacht wat ik altijd denk als ik op dit soort plekken ben: iemand heeft hier ooit het eerste stuk steen gelegd en in de honderden jaren erna hebben mensen hier geleefd, gewerkt, gelachen en gehuild, lief gehad, geneukt, gevochten en getreurd.

Toen we de ruïne verlieten en richting de rivier liepen, las ik op mijn telefoon een verhaal dat zich hier zou hebben afgespeeld. Tijdens een belegering stond de kasteelheer op het punt zich over te geven. De belegeraar was genadig gestemd. Als de kasteelheer zich netjes zou overgeven, zou hij de volgende morgen opgehangen worden – dit is niet het genadige gedeelte, dat volgt nu: zijn vrouw mocht dan namelijk wel het kasteel ongehinderd verlaten én haar kostbaarste bezit meenemen. Ze gingen akkoord. De kasteelvrouw verliet het kasteel met een grote bundel takkenbossen op haar schouder. Eenmaal buiten het zicht van de vijand kwam haar man daaruit tevoorschijn. Moraal van het verhaal: haar man was dus haar kostbaarste bezit. Prachtig.

De kinderen buiten beschouwing latend, zou mijn vrouw normaal gesproken hetzelfde doen. Denk ik. Behalve misschien als ze zo tegen het het eind van de kerstvakantie deze keuze had moeten maken. Dan was ze, nog voordat de belegeraar zijn zin had kunnen afmaken, een stipje op de horizon geweest, met haar laptop onder haar arm.