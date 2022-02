Of ik daar nog iets anders lekkers bij had gewild?

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week: nodeloos upsellen.

Sinds ik hartje Utrechtse binnenstad woon ga ik elke zaterdagmorgen na mijn rondje hardlopen naar de markt. Daar staat een slager die verkoopt vanuit een soort jarenzeventigcaravan met tl-licht en mdf-lambrisering, een hummusgoeroe die dealt vanaf een houten tafel met een tentzeil erboven en een kippenkoning die ook niet maalt om sfeer of stijl. Dat is fijn, dat hoort bij de markt, net als de spelfouten op de borden en de onbedaarlijke vislucht. Er staan verder nog een kloeke notentrailer en een chic uitgelichte kaaskraam. Bij deze ‘kaaskoerier’ koop ik elke week een plat stuk jonge kaas van een kilo. Bij de notenbar koop ik wekelijks een pond ongezouten gemengde noten. Aanvankelijk zeiden ze daar na het overhandigen van het zakje: ‘Anders nog?’, waarna ik zei: ‘Nee, dat is het.’ Inmiddels weet Will, de eigenaar van de notenbar, precies waar ik voor kom. ‘Hallo Sporty Spice’, zegt hij als ik met mijn knalrode bezwete tronie aan de beurt ben. ‘Pondje ongezouten gemengd, toch?’

Nee, dan de kaaskoerier. Elke week, als het platte stuk jong is ingepakt, volgt de zin die ik, staand in de wachtrij, al door elke medewerker veelvuldig heb horen uitspreken: ‘Had u daar nog iets anders lekkers bij gewild?’

Laat deze zin even inwerken.

Niet ‘Anders nog?’ of ‘Wilt u nog iets?’, zelfs niet ‘Wilt u daar iets anders bij?’, maar het volvette, voltooide en nodeloos lange: ‘Had u daar nog iets anders lekkers bij gewild?’

Ik heb het vermoeden dat deze zin er bij de verkopers in geramd is, tijdens een collectief verkoopseminar. Of waarschijnlijker: een training in keihard upsellen. Het pogen om zo veel mogelijk te slijten aan een klant door met het gratuite woordje ‘lekker’ te strooien – waar sportschoolmedewerkers en schoonheidsspecialisten ook al zo’n handje van hebben, zo van: kom lekker binnen, neem lekker een slokje water – alsof het een soort pavlovreactie zal oproepen. Tsss, als ik het idee had dat er vieze dingen te koop waren kwam ik toch niet? De plenty klanten die er wel in trappen krijgen een rondleiding door het royale lekkerland in de vitrines. Waarbij een knoestige homp wordt aangeprezen als ‘geraffineerde kaas uit Italië gerijpt in de druivendroesem van de Barolowijn’. Of: met truffelolie geïnjecteerd dan wel ingewreven met een of andere kapsonesolie.

Kijk, upsellen an sich kan ik heus verdragen, als er reden toe is. Zo huur ik regelmatig fietsen bij een kleine neringdoende op een Zeeuws eiland. Voordat je daar de fietssleutels krijgt heeft de neringdoende al geprobeerd je een trampolineabonnement te slijten, je gewezen op de batiktopjes die hij eigenhandig heeft geïmporteerd uit Bali, zijn collectie tweedehands boeken en strandspeelgoed gepresenteerd en zijn zelfgemaakte wandelgids met door zijn vrouw gekiekte natuurfoto’s aangeprezen. Deze man gun ik elk kwartje, want zoveel klanten krijgt hij nou ook weer niet.

Bij de kaaskoerier daarentegen staan wekelijks drommen mensen die zich gek kopen. Hoe eenvoudig is het dan om mij mijn platte stuk en mijn spaarzegel te geven en me dan rap uit te zwaaien met mijn zuinige, chagrijnige hoofd. Trouwens, voor ik het vergeet: ik moet elke keer vrágen om dat spaarzegeltje.

Laatst ontdekte ik dat de afdeling verkoopbevordering en sfeeroptimalisatie van de kaaskoerier een nog dollere duit in het zakje heeft gedaan. De medewerkers (vriendelijke jongens, daar niet van) droegen opeens identieke grijze Ciske de Rat-petten, schalks-schuin op het hoofd. Ik heb ter plekke besloten een andere, eenvoudige kaasboer te zoeken die in monosyllaben praat en blootshoofds precies dat stuk rechttoe-rechtaan kaas geeft waar ik om vraag.

Maar: nog éven doorbijten, eerst moet natuurlijk die spaarzegelkaart vol.