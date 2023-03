Of het nu een Koekoek, Fortuyn, Baudet of Van der Plas is: de kiezer trapt erin

Caroline van der Plas tussen haar partijgenoten op het podium na een verpletterende uitslag. Beeld Marcel van den Bergh

Feestelijke vlag

De boeren, die zoveel waarde hechten aan hun grond, kunnen borden en vlaggen nu opbergen. Steek maar een feestelijke vlag uit bij het Provinciehuis. Daar kan de BBB laten zien hoe ze hun grond willen behandelen. Niet met anti-symbolen, maar met pro- beleid.

Faffie Melief, Diepenheim

BoerBurgerBesparing

Als we die miljarden voor de boeren nu eens gebruiken voor een ‘woest aantrekkelijke’ verlaging van de prijs van biologisch geproduceerd voedsel? Dan willen ook Carolines kiezers vast wel helpen om het stikstofprobleem op te lossen.

Niels van Zeben, Utrecht

Boerenverstand

Misschien wordt het tijd om de betekenis van het woord boerenverstand (het gewone, gezonde verstand zonder de ballast van een theoretische vooropleiding) te herzien. Suggestie: het gemakkelijk door agrireuzen beïnvloedbare verstand zonder de ballast van verantwoordelijkheidsgevoel voor klimaatverandering.

Paulien Schut, Rotterdam

Europese regelgeving

BBB krijgt een overweldigende steun bij de Provinciale Statenverkiezingen. Hieruit mogen we rustig concluderen dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse kiezers geen enkele boodschap heeft aan het welzijn van dieren of natuur . Maar zij vergeten één ding: de regels rond de stikstofuitstoot zijn bepaald op Europees niveau. En Europese regelgeving gaat boven nationale wet- en regelgeving. Dus zal ook de BBB het lastig krijgen als er weer juridische procedures in verband met de stikstofregels tegen de staat worden aangespannen.

Overigens, juist in dit verband kunnen de boeren beter gaan demonstreren in Brussel tegen stikstofwetgeving dan in Den Haag. En onze regering, die wel gedwongen is Europese regelgeving uit te voeren en daar al veel te lang mee getaand heeft, verder met rust laten.

Maaike van Gilst, Dieren

Uitdaging

Een knappe prestatie van de BBB. Een politiek resultaat dat gebaseerd is op proteststemmen tegen politiek Den Haag. De grootste uitdaging voor de BBB ligt niet in het besturen, maar in het ontwikkelen van een partijprogramma dat Nederlanders aanspreekt. Anders voorzie ik een sombere toekomst voor de BBB. Vele protestpartijen zijn haar voor gegaan en de politieke afgrond ingedonderd.

Arno Bakker, Amsterdam

Paradijsvogel

Worden mensen dan nooit wijzer? Al de keren die ik heb mogen stemmen. Nooit kregen we een progressieve meerderheid. Zelfs als ik D66 meetel in het progressieve kamp reikten we na de oorlog op zijn hoogst tot zo’n 45 procent. Vaak was het zo dat één van de linkse partijen mocht meedoen in een liberaal-confessioneel kabinet. Deze ene partij moest dan in de regering opboksen tegen het conservatieve smaldeel en de echte verandering kwam er derhalve niet van.

Wat we na een dergelijke regeringsperiode overhielden waren ontevreden kiezers die de enige progressieve partij in het kabinet afstraften. Je had ons toch bestuurlijke vernieuwing beloofd, zegt men tegen D66. Niets van gemerkt hoor; jullie komen je beloften niet na. Vervolgens wordt die partij afgestraft door de kiezer, zoals eerder bij de PvdA geschiedde.

We moeten niet naar die ene progressieve partij kijken die wint, of het nu de SP of de PvdD is. Het totale plaatje telt en dan moeten we helaas constateren dat ondanks de ontevredenheid van het kiezersvolk rechts blijft winnen. Telkens komt er een paradijsvogel met een eigen geluid of het nu een Koekoek, Fortuyn, Thierry of Van der Plas is, de kiezer trapt erin. In plaats van eindelijk echt een ommezwaai te maken en progressief te stemmen, kiest men rechtser dan ooit.

Jan Bouman, Zeist

Rechtvaardigheid

Grote bewondering voor Caroline van der Plas. Nuchterheid, maar ook dossierkennis. En heel belangrijk de Nederlander kiest mijns inziens voor rechtvaardigheid, ook al moet je zelf dan inleveren. Het kan niet zo zijn dat de zogenoemde elite de dienst uitmaakt over de ruggen van de onderlaag. Vreet- en vreedzame coëxistentie.

John Vol, Dordrecht

Troost

Na Forum voor Democratie is nu BBB de grootste: er is wel degelijk vooruitgang in ons land. Laat dit een troost zijn voor de verliezers.

Cyril Lansink, Nijmegen