‘Oeganda’s presidentiële familie is definitief contact met de werkelijkheid kwijt’

Muhoozi, zoon van Oeganda’s president Yoweri Museveni, ontvangt op 7 mei het nationale rugbyteam in Entebbe. Beeld Hajarah Nalwadda / AP

Het grootste nieuws van de afgelopen weken in Oeganda draait om een verjaardagsfeestje. De jarige job was dan ook niet zomaar een Oegandees, maar de zoon van de almachtige president. Zoonlief gebruikte zijn 48ste verjaardag, op 24 april, om zichzelf met veel fanfare neer te zetten als potentiële opvolger van zijn vader, een scenario waarop – zacht gezegd – niet iedereen zit te wachten.

Zo waarschuwt columnist Muniini Mulera in de krant Daily Monitor voor het ontstaan van een ‘dynastie’ in Oeganda. Al meer dan vijfendertig jaar lang heet de president Yoweri Museveni, en deze voormalige guerrilla treedt steeds harder op tegen zijn eigen bevolking. Geeft de onderhand 76 jaar oude Museveni straks het stokje door aan zijn zoon, dan voltooit hij definitief zijn ‘dominantie’ en zijn ‘knechting’ van het volk, aldus Mulera.

Gezinsestafettes zijn onder Afrikaanse machthebbers geen onbekend verschijnsel, denk bijvoorbeeld aan vader en zoon Déby in Tsjaad of aan Bongo senior en junior in Gabon. Gewone stervelingen worden alleen zelden enthousiast van familiedynastieën: ook in Afrika willen mensen wat te zeggen hebben over hun leiders. De kunst als opvolger van een presidentiële vader is dus om ergens populariteit vandaan te toveren, en in Oeganda besloot Museveni’s zoon, Muhoozi, vorige maand uit de schaduw te stappen door een publiekelijk verjaardagspartijtje te geven.

Cricketstadion

‘Partijtje’ is eigenlijk te zacht uitgedrukt: in een centraal deel van de hoofdstad, Kampala, werden complete wegen afgezet zodat geïnteresseerden konden meedoen aan een speciaal georganiseerde hardloopwedstrijd, waarna er in het cricketstadion een gratis concert plaatsvond.

Dat Muhoozi zich met dit feestvertoon geliefd maakt als ‘volksjongen’ mag volgens opiniemaker Timothy Kalyegira gerust worden betwijfeld: als de opzichtige, mede door de knarsetandende belastingbetaler gefinancierde verjaardagsfeesten iets duidelijk maken, dan is het wel dat Oeganda’s presidentiële familie definitief het contact met de werkelijkheid kwijt is en het land louter nog als haar persoonlijke ‘speeltuin’ ziet. Museveni’s vrouw, Janet, is al jarenlang minister.

Zoon Muhoozi herinnert intussen iedereen aan het feit dat hij een generaal is, in de militaristische traditie van zijn vader. Tijdens zijn verjaardagsfeest verscheen Muhoozi niet met een feestmuts op, maar in zijn camouflagepak. Eerder diende hij als commandant van de special forces, die vooral fungeren als de pretoriaanse garde van zijn vader.

Foltering

In de media is ook aandacht voor het lot van de Oegandese schrijver Kakwenza, die naar Duitsland is gevlucht sinds hij in december werd gemarteld wegens zijn bespotting van Muhoozi en diens vader. Volgens Kakwenza was Muhoozi hoogstpersoonlijk bij de foltering aanwezig en dit draagt niet direct bij aan diens acceptatie als de mogelijke nieuwe president. Overigens ontkent Muhoozi dat hij bij de marteling aanwezig was.

Muhoozi doet zelf aan het publieke debat mee via Twitter: regelmatig zorgt hij voor controverse, bijvoorbeeld door Donald Trump te omschrijven als ‘de enige witte persoon die ik ooit heb gerespecteerd!’ of door zijn eigen bevolkingsgroep te bewieroken, iets wat polariserend werkt in een etnisch verdeeld land als Oeganda.

Daags na zijn breed uitgemeten verjaardagspartij leek Muhoozi zich te verslikken in Twitter: zijn eigen Twitter-peiling, over de vraag of hij aan de volgende presidentsverkiezingen moet meedoen, leverde drie keer zo veel ‘tegens’ als ‘voors’ op.

Meer dan sceptisch is cartoonist Jimmy Ssentongo, hij herinnert Oegandezen aan de bron van het ‘gezag’ van Muhoozi: Ssentonga beeldt hem steevast af als een kleuter met een veel te grote officierspet op, spelend met speelgoedtanks naast de voeten van zijn vader.

Mark Schenkel is correspondent in Kampala.