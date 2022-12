O, wauw, wat een fan-tas-tisch kerstpakket, zeg! Dit is véél attenter dan een loonsverhoging

Met een opgewekte blik spreekt Bijenkorf-medewerker Aylin haar kijkers op TikTok toe. ‘Wij hebben ons jaarlijkse kerstpakket gehad, dus het leek mij wel leuk om dat op camera te gaan uitpakken.’ Ze houdt het karakteristieke wit-gele tasje omhoog, zoals het genre unboxing-video’s dat nu eenmaal voorschrijft, en vervolgt: ‘Ik denk dat mensen heel benieuwd zijn wat je kunt verwachten van zo’n bedrijf als de Bijenkorf.’

Nou, zeker weten. Wie weleens zo’n uitpakvideo van een influencer heeft bekeken weet dat de apotheose eraan komt, en ook Aylins vrolijke gezicht spreekt boekdelen. Zou het een Cartier-horloge zijn? Zo’n geurkaars ter waarde van drie maanden kinderbijslag? Een keukenmachine van KitchenAid? Of is het misschien die 10 procent loonsverhoging waarvoor het warenhuispersoneel dit jaar veelvuldig actie voerde? Stel je toch eens voor: waardering én betere arbeidsvoorwaarden onder de kerstboom.

‘Superspannend, ik ga hem samen met jullie openmaken’, gaat Aylin verder. Ze vist de buit uit het kartonnen tasje: een kaartje aan een lintje (‘Ze vinden mij bijzonder!’), een kleine zuurstok voor in de boom (‘Lekker!’) en een kitscherige kerstbal (‘Supermooi, met heel veel glitters!’). Dan is het unboxen alweer voorbij, maar Aylins gezicht staat nog steeds op standje Cartier-horloge. Er blijkt zelfs nog een schepje enthousiasme bovenop te kunnen. Want ja, zij heeft nu wel deze schitterende kerstbal gekregen, maar ze kan het best begrijpen als kijkers daar jaloers van worden. ‘Dus als jij denkt van: wow, wat een mooie kerstbal, die wil ik ook... Dat kan!’ Je hoeft alleen maar naar de winkel te komen en een bepaald bedrag uit te geven.

De ironie druipt ervan af, net als bij de andere Bijenkorf-medewerkers die op TikTok hun kerstpakket unboxen. Charlena heeft haar bedrijfskleding met beveiligings-V nog aan als ze eerst het kerstpakket van vorig jaar de hemel in prijst: een grote metalen bij met het Bijenkorf-logo erop (‘Multifunctioneel!’). Dan haalt ze dankbaar een kapotte bal uit het nieuwe geschenkdoosje (‘Het gaat om het gebaar!’). Ook collega Shannen is direct met uitpakken begonnen. Ze filmt zichzelf terwijl ze voor de wit-gele personeelskluisjes staat: ‘Heel leuk, dit hartje, heel leuk voor in de boom. Dit was mijn kerstpakket!’

Er valt geen onvertogen woord. Iedereen heeft geleerd dat je een gegeven paard niet in de bek moet kijken, maar toch voel je de frustratie door het schermpje heen. Een gegeven paard kan net die trap na geven. Zeker in het jaar waarin Bijenkorf-medewerkers al acht keer vruchteloos staakten. Donderdag dreigde het personeel om ook in de twee dagen voor kerst het werk neer te leggen.

Hopelijk nemen de stakers ook de tiktokmethode van Aylin, Charlena en Shannen ter harte. Een kleine week na het unboxen kwamen de vrouwen elk met een nieuwe video, ditmaal onironisch opgewekt. De Bijenkorf had zowaar besloten om het personeel toch nog een extraatje te geven: een cadeaubon van 50 euro. ‘Ik wil eigenlijk, in plaats van dat ik de Bijenkorf ga bedanken, júllie bedanken’, spreekt Charlena de kijkers toe, ‘want ik denk dat dit zonder jullie nooit was gebeurd.’ Aylin fantaseert al over andere doeleinden waarvoor de massale verontwaardiging op TikTok kan worden ingezet: ‘Laten we nu met zijn allen zo boos worden op de Belastingdienst.’