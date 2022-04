O, wat zou Eva Hoeke genieten van haar nachtje weg van huis

Het werk bracht me naar Noardeast-Fryslân. Ruim twee uur rijden, drie uur interviewen, dus gekkenwerk om daarna weer snel-snel terug naar huis te gaan. Nee, beter dat ik het er nu eens een keertje van nam.

Het hotel was snel gevonden.

Een voormalige abdij, het bed was double en bij het ontbijt zat suikerbrood.

O, wat ging ík genieten!

Heel even niet die ratrace, even geen broodtrommels hier en ouderapps daar. In plaats daarvan zou ik eerst mijn interview doen, kalm en snedig tegelijk, daarna zou ik rustig kijken wat de lokale horeca aan vertier had te bieden en ’s ochtends zou ik uitgeslapen en wel de krant pakken, en dan een keer verder komen dan alleen de eerste drie regels. Zo zou het gaan, zo was het leven bedoeld, soeverein en geïnspireerd, neuh, dat kon je gerust aan mij overlaten.

Kalm en snedig is misschien overdreven, maar het interview ging die middag prima, waarna ik de wagen knorrend van voorpret richting Dokkum stuurde. Overzichtelijk stadje, had ik gelezen, met veel historische gebouwen en de Sint-Bonifatiuskerk op loopafstand, daar kon ik misschien ook nog wel even een kijkje nemen want ze hebben er een reliekschrijn waar een deel van de schedel van Bonifatius ligt, buitgemaakt toen hij zijn zendingsdrang op 5 juni 754 met de dood moest bekopen, volgens de overlevering zou hij zich nog met een bijbel tegen het wapen hebben verweerd ook, de lieverd, dus dat wilde ik wel even met eigen ogen zien – áls ik daar tenminste aan toe zou komen, want, ik kon het niet genoeg benadrukken, ik hoefde nu eens een even helemaal niks.

Het moet gezegd, prachtig stadje, fijne sfeer, het restaurant dat ik had uitgezocht om daar soeverein te gaan zitten eten royaal in zijn porties.

Lekker bier ook.

Dus waarom voelde ik me dan ineens zo, nou ja, leeg?

Ik keek om me heen, tussen mij en de andere gasten zaten vier tafeltjes.

Niemand om mijn ervaringen van die middag mee te delen.

Ik probeerde het bij de serveerster, maar die moest op een zeker moment weer door.

Ik nam een slok, keek naar buiten. Het regende.

Nee, ik ging natuurlijk niet meteen naar huis bellen, ik was niet gek.

Nou ja, één keer kon wel.

Hij nam op, meteen dat huiselijke gedoe op de achtergrond, de afzuigkap, giebeldegiebel, gebedel om de iPad. In de kamer klonk Ennio Morricones Once Upon a Time in the West. Ze hadden pannekoeken gegeten, de baby had volle bak in de slagroom gehapt, haha, ho wacht, daar ging een fles melk omver, kon hij later terugbellen?

Vanuit het raam keek ik naar een kinderwinkel, morgen maar even langs.

Ik bestelde nog wat, probeerde weer met de serveerster te praten.

Even verderop werd een kind in zijn buggy geholpen. Ik zag niet het geklooi met riempjes, maar dat kleine koppie met haar. Zijn opa was er ook bij, ho, niet emotioneel worden nu.

Er kwamen mensen naast me zitten, hoera. Ik luisterde gesprekken af.

Links: ‘In die scene is dat heel normaal.’

Rechts: ‘Ik weet niet, ze straalt gewoon niet.’

De serveerster: ‘Is alles naar wens?’

Ik: ‘Jazeker, hee vertel, kom je hier vandaan?’

Ik zeg eerlijk dat ik die avond ook nog met een peuter heb gepraat die met een groezelig stuk speelgoed in zijn knuist naar me stond te staren, en dat ik de receptioniste bij terugkomst in het hotel heb gedwongen tot een rondleiding. In bed kwam het besef: één dag weg zijn en dan meteen die bende thuis missen, nee, zo kon een mens dus nooit winnen.

Maar: wel de héle krant uitgelezen.