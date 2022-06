O, ik draaf door? Heftig? Je wil zeggen dat je het ‘heftig’ vindt? Voor alle partijen?

Donderdagavond heb je debat met de Kamer. In één ruk door ná Madrid, ja. Over boeren. Nee, boe-ren, met een b. Trekkers.

Ik heb geschikte teksten voor je verzameld. Als je iets staatsmannelijks wil zeggen, of bij vragen. Oude teksten van jezelf. Zoals deze, voor wanneer ze ‘Ik wil bij de premier infomeren naar zijn emoties’ vragen: ‘Woede, ik voel echt pure woede. Mijn primaire gevoel is: lazer zelf op naar Turkije. Pleur op, zou ik in plat Haags willen zeggen.’

Een classic, Zomergasten 2016. Van Turkije maken we Stroe. Of Enschede? Ligt dat vlak bij elkaar, weet jij dat? Of Australië? Verder puike tekst, niks meer aan doen. De daadkracht van de staatsman en toch dicht bij het volk.

O, je wil het niet zo op de spits drijven? Dan kan deze, ook van oude bandopnamen: ‘We moeten als samenleving ervoor zorgen dat Nederland Nederland blijft. Waarin je mag demonstreren maar op een normale en beschaafde manier met elkaar omgaat.’ Als je er gecontroleerde woede in gooit, zoals toen, komt het binnen als een stomp in de maag met een bot voorwerp.

Ook gevonden: ‘Die waarden van ons, dat wat we in Nederland met elkaar hebben opgebouwd, daar kun je geen keuze in maken, je kunt niet zeggen: ik pak uit de doos de demonstratievrijheid, maar ik laat de persvrijheid even in de kist liggen, en ik ga die NOS-verslaggever harassen. Dat kan dus niet.’ Machtig mooi verwoord. En dan zeg je in plaats van persvrijheid democratie en rechtsstaat, en in plaats van NOS iets met de minister en doodslag, want dat de NOS wordt lastiggevallen is tegenwoordig normaal.

Nog een klassieker, uit 2015, over terroristen: ‘Ik heb liever dat ze in Syrië sneuvelen.’ Moet nog kauwen op een actualisering, en uitleggen dat het metaforisch is bedoeld. Nog eentje, over lieden die politie en brandweer aanvallen, 2019: ‘Ik sla ze het liefst persoonlijk allemaal in elkaar’.

O, je wil niet polariseren? Ik zie weinig polariserends aan zeggen dat je een proleet bent ‘wanneer je kleine kinderen loopt te intimideren, politieauto’s vernielt, snelwegen op levensgevaarlijke wijze blokkeert en ondertussen jankend onwaarheden loopt te verspreiden. Dat zijn feiten.

O, liever niet zo feitelijk? Het boetekleed dan. Nog een gouwe ouwe, uit de campagne, of nee, Zomergasten: ‘Daar ligt onder dat we blijkbaar jarenlang de indruk hebben gewekt: ach, het zal allemaal wel, u heeft het al zo zwaar, u mag het zelf een beetje uitzoeken.’ Kun je eindeloos op variëren. ‘Dat we blijkbaar jarenlang de indruk hebben gewekt: ach het zal allemaal wel met dat stikstof, u heeft het al zo zwaar, u mag zelf uw eigen feitjes bij elkaar googelen en met de trekker op bezoek gaan bij politici, en het RIVM intimideren en bij provinciehuizen de deuren rammen. We deden alsof het ludiek was, begrijpelijk en acceptabel. We hebben een monster gebaard. Dat spijt me.’ Dan houd je het bij jezelf.

O, je wil niet de inhoud overdoen? Maar Van der Plas en die SGP-knakker willen het ‘breder trekken’ en de boer tot martelaar verheffen, als een soort toeslagouder of Groninger. Daar kan ik iets voor voorbereiden langs de lijn dat alleen een van de pot gerukte politieke opportunist het leed dat de Groningers en de toeslagouders geheel buiten hun toedoen en medeweten is aangedaan durft te vergelijken met een zelfveroorzaakte stikstofcrisis waarvan iedereen al decennia op de hoogte is, terwijl de scenario’s voor ingrijpen al jaren bekend zijn

O, ik draaf door? Heftig? Je wil zeggen dat je het ‘heftig’ vindt? Voor alle partijen? ‘Heftig.’