O, die angst dat de ander misschien meer krijgt dan het absolute minimum

Een paar dagen nadat het, middels een noodverordening, strafbaar is gesteld om in en rond Ter Apel tenten uit te delen aan mensen die anders mogelijk in de open lucht moeten slapen, twittert Geert Wilders sputterend van eindeloos gerepeteerde woede: ‘Ze vreten een halve appeltaart als dessert.’ Een niet onaanzienlijk deel van het politieke bedrijf is ineengeschrompeld tot het aan één stuk inkoken van de reacties onder een stuk clickbait tot partijstandpunt.

In dit geval betrof het een tiktokfilmpje van enkele asielzoekers, die waren aangemonsterd op het voor noodopvang gereedgemaakte cruiseschip bij Velsen. De mensen zaten aan tafels, met borden eten voor zich. Een enkeling had er wat te drinken bij. En om de provocatie compleet te maken, werd er ook nog gelachen.

Klassiek-valse tegenstelling

Wie zulke filmpjes plaatst, en er een paar binnenlandse problemen tegenover zet bij wijze van klassiek-valse tegenstelling – alsof het niet gaat om twee nare situaties die naast elkaar bestaan, maar om communicerende vaten – die kan over het algemeen op bijval rekenen.

Dus: de hele zomer liggen mensen in de berm. Internationale hulporganisaties kunnen er niet over uit hoever Nederland het heeft laten komen. Dorpsbewoners organiseren een stille tocht als er in hun buurt opvang van de grond dreigt te komen. Unicef stelt vast dat er ook weken na de Grote Ophef nog altijd schandelijk en schadelijk met minderjarigen wordt gesold. De hygiëne op opvangplaatsen blijft steken op het niveau van een middeleeuwse markt. Kinderen slapen tot de dag van vandaag op stoelen. De collectieve conclusie dat het sluiten van azc’s een knoeperd van een inschattingsfout was wordt moeiteloos gevolgd door beperking van het recht op gezinshereniging. En politieke partijen krijgen van hun achterban van onder uit de zak vanwege zoveel incompetentie en lak aan mensenrechten. Maar twitter twintig seconden beeld van een paar mensen in de rij voor een buffet met sla en friet, en daar is-ie weer: de diepe vrees dat de ander mogelijk meer krijgt dan het absolute minimum.

Naastenliefde in de uitverkoop

Tom de Nooijer, een knakker uit de hoek waar SGP-jongeren hun naastenliefde op Marktplaats zetten (Zo goed als nieuw!), somde maandag op de radio op wat asielzoekers ‘allemaal gratis krijgen’. Vervolgens knutselde hij zó vrijelijk met de migratiecijfers, dat de directeur van het CBS hem moest komen terechtwijzen. En de fractievoorzitter van de VVD Breda legde uit dat hij vond dat de opvang ‘fatsoenlijk, maar sober’ moest zijn. Hoed je voor het woord ‘fatsoenlijk’, het betekent zelden iets fatsoenlijks. Een cruiseschip ging hem te ver, dat kwam hem veel te prettig voor. Duidelijk nooit David Foster Wallace’s Superleuk, maar voortaan zonder mij gelezen.

Overal zitten ze, de mensen die verstand hebben van politieke processen. Die soms nota bene onderdeel zijn van die processen. Die in sommige gevallen beleid maken en meestemmen over besluiten, al tien, twintig jaar lang. En het zullen uiteindelijk die mensen zijn – mensen die de woedende brieven over armoe en ongelijkheid in het postvakje van de nieuwkomers proppen, de mensen wier onwil en onkunde noodopvang op cruiseschepen noodzakelijk maakte – die op een zeker moment bezorgd zullen wijzen op de maatschappelijke onvrede over de noodopvang op cruiseschepen.

Ergens halverwege die cirkel vinden meestal verkiezingen plaats. Dan kan er gestemd worden op die mensen, die in hun partijprogramma aankondigen dat iedereen een halve appeltaart krijgt. Behalve de ander, die zonder tent. Want die heeft al gehad.