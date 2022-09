Numidia vertelt haar verhaal, maar laat de kijker ook met veel vragen achter

Terwijl de meeste televisieredacties zich hebben gestort op de stikstof-, asiel- en gascrisis, opende zelfbenoemd deugmens Tim Hofman het nieuwe televisieseizoen met een poging het The Voice-schandaal op de maatschappelijke agenda de houden. John de Mol zou mogelijk van meerdere meldingen van grensoverschrijdend gedrag hebben geweten, stelt hij in zijn online-programma BOOS. In de top van Talpa waren namelijk niet één maar vier van zulke meldingen bekend.

Zangeres Numidia (rechts) in het FunX-programma ‘Back to the roots’. Beeld FunX

Niet alleen bij Hofman en de slachtoffers leeft het onderwerp nog altijd, was te zien op een ander youtubekanaal van de NPO, dat van het populaire jongerenradiostation FunX. In de eerste drie afleveringen van de serie Back to the roots liet de Marokkaans-Venlose Numidia el Morabet (22) zien waar haar buitenlandse wortels liggen en hoe die haar (muzikaal) beïnvloed hebben.

Korte biografie voor wie niet naar het leukste radiostation van Nederland luistert: zangeres Numidia stond op haar 14de in de finale van The Voice Kids. Ze brak in 2017 door met de hit Meli Meli, samen met Ali B. en Ronnie Flex. Latere hits werden tientallen miljoenen keren gestreamd.

Deze Numidia dus, een bruisend en vrolijk type, neemt ons mee naar de Marokkaanse Rif, waar ze als kind haar zomervakanties doorbracht. Het is een warm weerzien. Voor het huis van haar familie scanderen buurtkinderen haar naam terwijl ze op emmers en lege petflessen slaan. Werkelijk iedereen in de buurt herkent Numidia van de tijd dat ze als kind in de stoffige straten speelde.

Deze vrolijke sfeer, voortgezet op de markt, in de haven en in het repetitielokaal van een enthousiast Amazigh-bandje, wordt bruut doorbroken als Numidia op een strandje vertelt over haar weg naar succes. ‘Iedereen denkt dat ik het makkelijk heb met mijn hits, maar ik heb me er echt doorheen gevochten’, vertelt ze. Dat blijkt ook letterlijk te zijn. Zo gooide ze in een studio ooit een stoel naar een jongen die haar bij haar billen vastpakte.

‘Als je geen toegang geeft aan ze, lichamelijk, dan ben je niet meer welkom’, zegt Numidia. Zelf heeft ze zich altijd kunnen verzetten: ‘Als ik in de studio kom en jij wil geen muziek met me maken, maar andere dingen, dan ben ik weg. Misschien ben jij groot, maar ik heb jou niet nodig. Talent of passie komt er wel.’

Presentator Ouassima Tajmout vraagt Numidia niet over welk soort grensoverschrijdend gedrag het gaat en ook niet wie zich daaraan schuldig maakt of waar dit gebeurt. De kijker blijft zo met veel vragen achter, des te meer omdat Numidia bij het platenlabel en management van Ali B. zit. Vlak na de aantijgingen tegen haar mentor Ali B. liet ze weten geen negatieve ervaringen bij The Voice Kids of met Ali B. te hebben gehad. Ook verklaarde ze dat, anders dan wat juicekanalen beweerden, haar management haar volledig vrij laat te zeggen wat ze wil. Typisch een klusje voor Tim Hofman, lijkt me.