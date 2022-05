Nulurencontracten, freelancers en nep-zzp’ers: de stakingen op Schiphol staan niet op zichzelf

De laatste jaren hebben veel werkgevers een steeds dikkere flexibele schil opgebouwd, gebaseerd op goedkope arbeidskrachten en flexwerk. Nu de arbeidsmarkt krap is krijgen ze de rekening gepresenteerd.

Chaos op Schiphol dit weekend: de rijen voor de passagierscontroles slingerden zich naar buiten, en het kostte de reizigers uren om bij hun vliegtuig te komen. De oorzaak was het tekort aan beveiligers. Na de wilde staking van het KLM-platformpersoneel vorige week bleek opnieuw dat het vliegveld uit zijn voegen barst. Klopt het verdienmodel eigenlijk wel?

Nee dus. Schiphol heeft zich jarenlang als goedkoop overstapcentrum in de markt gezet en dat is deels gebaseerd op goedkope arbeidskrachten. Nederlandse flexwerkers blijken daar, voor nog geen elf euro per uur, uitermate geschikt voor. Dat de benodigde koffergooiers er kapotte knieën en geradbraakte ruggen aan overhouden, zoals undercoverjournalist Jeroen van Bergeijk zaterdag in deze krant beschreef, is van ondergeschikt belang. Schiphol gebruikt expres meerdere aanbieders om ze tegen elkaar uit te spelen, resulterend in een minimaal loon en barre arbeidsomstandigheden voor de mensen onderaan. De markt doet zijn werk.

Lang kon de luchthaven daar weg mee komen: de bovenwereld van glanzende winkelpassages is keurig gescheiden van de morsige onderwereld die de machinerie draaiende houdt. Je levert je koffer in en je haalt je koffer weer op, en wat daartussen plaatsvindt blijft onzichtbaar. Een typisch geval van een black box: zolang die gesloten blijft en functioneert, weet bijna niemand wat er binnenin gebeurt. Nu is hij open. En blijkt hij vastgelopen.

Schiphol staat niet op zichzelf. De laatste jaren hebben veel werkgevers rond hun vaste kern een steeds dikkere flexibele schil van nulurencontracten, freelancers en nep-zzp’ers opgebouwd (ook uitgevers van kranten, waaronder deze, doen daar graag aan mee). Nu de arbeidsmarkt krap is krijgen zij de rekening van die flexibiliteit gepresenteerd: een weggestuurde of vertrokken medewerker komt niet zomaar terug. Zeker niet voor een hongerloontje.

Het zou daarom goed zijn als het kabinet werk maakt van de in het coalitieakkoord afgesproken intentie om de positie van flexwerkers te verbeteren. Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil een vorig jaar uitgebracht SER-advies als leidraad nemen. Onder andere nulurencontracten zouden verboden moeten worden, staat daarin. Voor het zomerreces brengt Van Gennip hierover een ‘hoofdlijnenbrief’ uit, beloofde zij aan de Tweede Kamer. Het is te hopen dat snel daden zullen volgen op die woorden.

Tegelijkertijd is de vraag of dat genoeg is. Het personeelstekort is zo breed dat er sprake lijkt van een structureler probleem. Er zijn simpelweg niet genoeg mensen om alle diensten te verlenen die de consumptiemaatschappij verlangt. Boodschappen laten bezorgen in plaats van zelf boodschappen te doen: misschien dat deze nieuwe dienst wel ten koste gaat van een andere, zoals de zorg of het onderwijs. De vergrijzing zal de tekorten op de arbeidsmarkt alleen maar doen toenemen.

Het structurele tekort kan natuurlijk worden opgelost door immigranten binnen te halen, zoals de Europese Commissie vorige week voorstelde. Zo kunnen we lekker goedkoop door blijven groeien. Je kunt ook zeggen: laat de markt zijn werk maar doen. Schaarste? Dan moeten de lonen stijgen. Het zal ten koste gaan van de winsten, of het zal producten duurder maken. Zoals vliegvakanties. Zo lopen we misschien op een onverwachte manier alsnog tegen de grenzen van de groei aan.