Nuance is voor watjes, de immigranten hebben het gedaan en wie dat niet ziet is stom: het heerlijk overzichtelijke universum van JA21

Het moet heerlijk leven zijn in een politiek universum waar voor alle problemen een oplossing bestaat, de maatpakken altijd kreukvrij zijn en voor twijfel geen tijd is. Grote woorden, luide stemmen: nuance is voor watjes en wie dat niet ziet is stom.

JA21, een nieuwe partij in oude zakken, vindt zichzelf ‘realistisch rechts’ of ‘fatsoenlijk rechts’ – dit om afstand te nemen van onfatsoenlijk rechts, waar haar wieg stond die ze lang in ere hield: Forum voor Democratie. Maar nu zegt de lijsttrekker in Brabant, Willem Rutjens: ‘Forum krankjorum’.

Tableau de la troupe van JA21 bij een campagneavond in Den Bosch, rechts voor Annabel Nanninga, links achter Willem Rutjens, uiterst links met opgestoken duimpjes Michiel Hoogeveen. Beeld Twitter

De campagneavond is in Hotel Central, comfortabele stoelen op een marmeren vloer. Een oververtegenwoordiging van jonge witte mannen, net van de kapper, veelal in pak, sommigen dragen Eerdmans-blauw. Maar er zijn ook oude rotten als senator, Statenlid én ex-militair Toine Beukering, die met duidelijke stem uitweidt over zijn golfclub, zijn vloeiende Frans en over het aantal Afrikaanse landen waar hij woonde (zeventien). Van hem is de gevleugelde uitspraak: ‘Ik ben altijd geïntrigeerd geweest hoe dat toch kan. Dat de Joden – zo’n dapper strijdbaar volk – als makke lammetjes gewoon door de gaskamers werden gejaagd.’ Maar dat was dus in zijn Forum-tijd.

Nu zitten hier alleen maar nette mensen. Die niet enkel de problemen benoemen (‘im-mi-gra-tie’, zegt senator, Statenlid én gemeenteraadslid Annabel Nanninga), maar ook panklare oplossingen leveren. Want de grote vragen van deze tijd zijn gewoon best klein.

De ‘stikstofgekte’ is een ‘zelf gecreëerd probleem’ dat niet bestaat, de huizenschaarste is een ‘door de overheid gecreëerd woonprobleem’ dat verdwijnt met huizen in natuurgebieden. Kerncentrales lossen de energiecrisis op, en maken windturbines en ‘zonnevlaktes’ overbodig zodat er land vrijkomt voor huizen. Tot die tijd ‘gewoon’ doorgaan met gas pompen in Groningen, en tegelijk de Groningers ‘gewoon’ ‘royaal’ compenseren, zo moeilijk is het niet.

Voor de moeder aller problemen, im-mi-gra-tie, de kurk waar medeoprichter Joost Eerdmans een carrière lang op drijft, is een ‘grenzen dicht’ genoeg. Ben je meteen verlost van criminaliteit en van mensen ‘met een andere cultuur’ (Nanninga) want ‘ik wil een grapje kunnen maken zonder dat ik word onthoofd’.

Geen mitsen en maren bij JA21: win-win-win.

Dat de grote problemen nog niet zijn verholpen, komt door ‘ze’. ‘Ze’ is, naast ‘gewoon’, een veelgebruikt woord in het universum van fatsoenlijk rechts: ‘Ze doen het niet, ze willen het niet, het boeit ze gewoon niet’ (A. Nanninga).

Europarlementariër Michiel Hoogeveen (JA21) neemt zijn tijd een karikatuur te tekenen van Europarlementariër Malik Azmani (VVD), ‘die mag voorin de zaal zitten en met z’n duimpje aangeven wat er gestemd moet worden, als een soort keizer!’ Huizen die Hugo de Jonge wil bouwen heten vanavond ‘Hugo-hokken’, een cruiseboot voor asielzoekers ‘MS Eric van der Burg’ – het politieke is hier akelig persoonlijk. Het doet denken aan die keer dat Annabel Nanninga in een volgepakte Forum-zaal Femke Halsema stond na te bauwen: schoolpleingetreiter.

Iedereen lachen.

Dit is een partij die met plezier op de vrouw of man speelt, gelijk de GeenStijl-generatie waaruit Nanninga voortkomt, de vrouw die voor migranten het woord ‘dobbernegers’ bedacht.

Fatsoenlijk rechts, straks zit het aan de knoppen. Bij de formatie van het kabinet noemde Mark Rutte JA21 al een ‘logische partij’ voor samenwerking: betrouwbaar, ervaren, mediawijs. Eerdmans is een partijhopper maar ook een vaste ambitieuze waarde die graag bestuurt, net als wie weet Willem Rutjens, die genuanceerd antwoordt op een duidelijke vraag: ‘Als je iets kunt veranderen, moet je het doen, maar niet ten koste van alles.’

VVD en CDA in Limburg en Brabant zetten de bestuurskamers al open. Ze hebben ervaring. Ze weten: eenmaal op het pluche blijken die hardliners ook maar mensen die zich voegen naar de werkelijkheid. De PVV-bestuurders spraken niet meer over moskeeën en hoofddoekjes, de Forum-bestuurders werkten netjes samen met GroenLinks en waren erg voor windturbines.

Geen twijfel: het echte leven maakt korte metten met simplisme.