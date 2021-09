Nu zijn wij, twee kerngezonde vijftigers, tot paria van de samenleving verklaard

Een aftertest na afloop van een Fieldlab evenement. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Brief van de dag

Je zou het bijna vergeten, maar er is een tijd geweest dat je je niet kon/mocht laten testen als je niet overduidelijke coronaklachten had, zoals koorts, hoesten, geen reuk/smaak).

In die tijd, voorjaar 2020, tijdens de eerste golf, voelden wij beiden ons niet helemaal lekker. Beetje keelpijn, moe en gevoel alsof we koorts gingen krijgen. Later, met voortschrijdend inzicht, werd steeds duidelijker dat dat ook symptomen van een coronabesmetting hadden kunnen zijn.

Voorjaar 2021, we voelden ons weer even niet lekker, vrijwel tegelijkertijd, tijdens weer een piek van besmettingen. Weer wat keelpijn en zweterig. Maar voordat tot ons doordrong dat dit wellicht corona zou kunnen zijn, was het alweer over en voelden we ons weer kiplekker.

Afgelopen zomer hebben we meegewerkt aan een empirisch onderzoek van antistoffen tegen covid-19 en de invloed van de leefomstandigheden bij ruim 10.000 mensen. Hij bleek antistoffen te hebben, ik niet. Omdat we het bed delen en allebei ongeveer tegelijkertijd dezelfde klachten hebben gehad, ga ik ervan uit dat ik ook besmet ben geweest, maar dat bij mij de antistoffen niet (meer) detecteerbaar waren.

Met de zorg voor onze corona-positief geteste zoon, die we thuis lekker een paar dagen hebben verzorgd, kregen we weer een boost van het virus.

Natuurlijk hadden wij geen enkele reden om een vaccinatie te nemen. Dat wat een vaccinatie nabootst had ons immuunsysteem allang zelf gedaan.

En nu? Nu zijn wij tot paria van de samenleving verklaard. Twee kerngezonde vijftigers met een ijzersterk immuunsysteem en natuurlijke immuniteit tegen het coronavirus, wat altijd beter is dan immuniteit door een vaccin, nog los van eventuele bijwerkingen. We kunnen geen coronapas tonen en mogen dus niet meer naar de film, wat drinken in een café of eten in een restaurant.

Hoeveel zoals wij zouden er zijn onder de 1,8 miljoen ongevaccineerden?

Netje Reezigt, Haarlem

Schijnveiligheid

Vooropgesteld: ik ben voorstander van vaccinatie en volledig gevaccineerd tegen corona. Desondanks ben ik tegen de verplichte coronapas. Nog afgezien van de ethische aspecten biedt dit mijns inziens schijnveiligheid. Een coronapas in combinatie met het opheffen van de 1,5-metermaatregel zal niet voorkomen dat het virus verder wordt verspreid, integendeel.

De coronapas biedt geen garantie dat diegenen die toegang hebben niet besmet zijn. Gevaccineerden kunnen besmet raken en het virus doorgeven. Gevaccineerden hebben minder risico op ernstige coronaklachten, echter juist daardoor zal een coronabesmetting bij hen minder gemakkelijk worden onderkend en vormen zij nog steeds een risico voor mensen die kwetsbaar zijn.

Het is dus de vraag of zo de druk op de zorg wordt verlicht.

Mijns inziens is deze maatregel bedoeld om het ongevaccineerden zodanig lastig te maken dat zij zullen kiezen voor vaccinatie en is dit daarmee een oneigenlijk dwangmiddel. Het is maar de vraag of dit lukt bij een groep die na zoveel aandringen hiervan afziet.

De maatregel doet denken aan het sluiten van de basisscholen in 2021, vooral bedoeld om hun ouders te dwingen thuis te werken.

Het zal wederom niet leiden tot vergroting van de geloofwaardigheid van dit kabinet, maar tot vergroting van het wantrouwen en tweedeling in onze samenleving.

Inge de Jong, Lent

Passe sanitaire

Op vakantie in Frankrijk valt op dat je bij tal van gelegenheden een passe sanitaire moet kunnen tonen. In ons geval de QR-code op de mobiele telefoon. In Nederland wordt dit nu ook ingevoerd voor een aantal branches (horeca , bioscoop en theater)

Ik bepleit een dergelijke eis ook te stellen voor de toegang tot de zorginstellingen in Nederland. Dat geldt dan zowel voor cliënten/patiënten alsook voor de medewerkers.

Ies van Golen, Amsterdam

OMT

Het Outbreak Management Team heeft zijn geloofwaardigheid definitief verloren. Met een coronapas mogen we straks tot middernacht in de kroeg schouder aan schouder staan, maar na middernacht niet meer. We mogen wel schouder aan schouder springen en juichen in een stadion, maar niet naar een festival.

Het wordt nu echt tijd dat we afscheid gaan nemen van het OMT.

Ronny van de Water, Amsterdam

Duivelse dilemma’s

Blijkbaar zijn in Denemarken de duivelse dilemma’s op en is de gereedschapskist leeg. Weg coronavirus. Misschien monitoring via het rioolwater of opvallende fluctuaties van het sterftecijfer.

In Nederland niet. In Nederland blijven we de coronaboom af- en weer optuigen. Wat voor processen moeten er nog plaats hebben gevonden om de Denen te kunnen volgen. Leg het eens uit?

We hebben al de testbus, prikbus en dan volgt nu de zuurstofbus. Of test en zuurstof in één bus. De persconferentie blijft een iedere keer verrassend.

En zou er in de gereedschapskist inmiddels ook een coronatoegangsbewijs zitten voor kerken en gebedshuizen? Het lijkt al weer heel lang geleden. Verstandig toch om te doen.

Jaap Slooten, Haarlem