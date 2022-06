Nu realiseerde ik me ineens dat ik dat NAP-streepje geen leuk weetje meer vond

Misschien kwam het doordat ik had gelezen dat geen enkele klimaatwetenschapper nog gelooft dat we onder de 2 graden temperatuurstijging gaan blijven, maar ineens viel mij iets op.

Ik zat in een café waar ze op een pilaar hadden aangegeven waar het Normaal Amsterdams Peil zich bevond, en daar zat ik meters onder. Zo’n streepje op een muur, je komt het wel vaker tegen, en het voelde voorheen altijd als een interessant weetje, of misschien als onschuldige opschepperij over het Nederlandse ingenieursvernuft: kijk, we zitten onder water maar we kunnen gewoon ademen!

Nu realiseerde ik me ineens dat ik dat streepje geen leuk weetje meer vond, maar meer een teken van hoogmoed.

Ik stelde me de tijd voor, dat het water niet meer bedwongen wordt. Dat de hele Randstad alleen nog bestaat als onderwaterruïne. Duikers zullen zich verbazen over die NAP-streepjes op de muur: ‘Dus ze waren zich er gewoon van bewust!’