Nu nog tegen het Ceta-handelsverdrag stemmen? Nee, dat moeten we niet willen

Extinction Rebellion demonstreert op het Plein in Den Haag tegen het Ceta-verdrag, februari 2020. Beeld Freek van den Bergh

Komende week is het erop of eronder voor het Ceta-handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. De sleutel ligt in de Eerste Kamer en het kabinet kan er niet gerust op zijn. De fracties die in de Tweede Kamer voor stemden, hebben in de Eerste Kamer slechts 32 van de 75 zetels.

De stellingen zijn in 2020 in de Tweede Kamer al betrokken. De voorstanders noemen Ceta de ‘nieuwe gouden standaard’ voor handelsverdragen wereldwijd. Goed voor de handel is het zeker, bleek meteen na de informele inwerkingtreding in 2017. De handel in goederen steeg het jaar daarop met 10,7 procent, de Nederlandse uitvoer van diensten naar Canada met 22,2 procent.

Het tegenkamp is allerminst eensgezind over haar motieven. Het grootste bezwaar van de rechtse oppositie is dat het een EU-verdrag is dat niet bijdraagt aan de nationale soevereiniteit. Het linkerkamp verenigt een bont pakket van zorgen over de voortschrijdende mondialisering, het kapitalisme en de groeiende macht van multinationale bedrijven jegens nationale overheden. Het verdrag zou volgens deze critici hardere garanties moeten bieden omtrent arbeidsomstandigheden, milieu, dierenwelzijn en klimaat.

Die lobby is niet voor niets geweest. Onder druk van de dreigende Nederlandse tegenstem heeft de Europese Commissie inmiddels een reeks toezeggingen gedaan. Die raken het Ceta-verdrag (dat allang is uitonderhandeld) slechts zeer ten dele, maar wel de onderhandelingen over nieuwe toekomstige verdragen. De lat gaat verder omhoog.

De doorslag moet waarschijnlijk komen van de senatoren van de PvdA, een partij die bij monde van de latere partijleider Lilianne Ploumen eerst enthousiast was over het verdrag, maar zich later in de oppositie aansloot bij de tegenstanders.

Nu weer switchen naar een ja is er niet eenvoudiger op geworden nu de PvdA inmiddels werkt aan een fractiefusie met GroenLinks, een partij die altijd tegen was. Aan de andere kant zal ook de PvdA zich realiseren dat een nee het hele verdrag na vijf jaar weer buiten werking stelt, terwijl Nederland er sindsdien vooral van heeft geprofiteerd en niet een van de angstscenario’s zich heeft voltrokken. Het nationale isolement en de internationale reputatieschade voor Nederland zullen groot zijn, evenals de schade voor Europa als eendrachtige speler tegenover de concurrerende machtsblokken China en Rusland.

Gezien de huidige spanningen in de wereld is dat een prijs die de PvdA nu niet voor haar rekening zou moeten willen nemen.