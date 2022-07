Nu Kazachstan zijn defensiebudget verhoogt, krijg ik de zenuwen. Voelt Poetin zich bedreigd?

‘Kazachstan is geen land’, zegt Poetin in 2014. Dit zegt hij tijdens een vragenuurtje. Hij prijst de Kazachse president van dat moment, Noersoeltan Nazarbajev, voor het creëren van ‘een staat in een gebied dat nog nooit eerder een staat gehad heeft’. Daarna merkt hij op dat het in het voordeel van het Kazachse volk is om ‘binnen de grotere Russische wereld te blijven’, waar industrie en geavanceerde technologie zijn.

De opmerking van Poetin, die ik als imperialistische vooruitwijzing wil bestempelen, moet geïmproviseerd zijn, stelt de Kazachse wetgever Maoelen Asjimbajev. Het is geen voorbereide verklaring. Wel zegt Asjimbajev dat Poetins opmerking verkeerd is: de geschiedenis van Kazachstan gaat terug tot de Gouden Horde in de 13de eeuw. Gewone Kazachen reageren minder diplomatiek en roepen op sociale media op om een geschiedenisboek naar Poetin te sturen.

De oorlog in de Donbas is al bezig wanneer dit zich allemaal voltrekt. Mijn oudtante Nina slaapt dan al maanden in de kelder van haar huis in Loehansk, waar ze schuilt voor bombardementen. ‘Kom alsjeblieft naar Odesa’, smeekt haar zus Klawa haar, ‘hier is het veilig.’ Dan nog wel.

In januari van dit jaar schieten de gasprijzen omhoog in Kazachstan. De bevolking gaat de straat op. Rusland stuurt tanks en ‘vredestroepen’ naar Almaty om de boel te sussen. Meer dan 160 mensen worden gedood door speciale troepen, vijfduizend mensen worden opgepakt. Als de rust in Kazachstan is wedergekeerd, appt mijn oom uit Odesa me: ‘Zijn alle Russische tanks zijn weer vertrokken?’ Ik ben, net als hij, bang voor een Donbas-scenario: onrust leidt tot een domino-effect van incidenten, waarna er plots separatistische republieken worden uitgeroepen.

Maar nee. Rusland valt een maand later Oekraïne binnen. Op 14 maart belt Nina vanuit Loehansk naar Klawa in Odesa. Hoe het gaat. ‘Ik zit in de badkamer’, zegt Klawa, ‘die ligt ver van het raam. Voor als er een raket inslaat. Het luchtalarm gaat al uren af.’ ‘Kom naar de Donbas’, oppert Nina, ‘het is hier veilig.’ ‘Nonsens,’ snauwt Klawa. Ze drukt Nina weg. Twee weken later arriveert ze in Nederland.

Als Klawa’s zus Lida, die in Kazachstan woont, over het bezoek aan Nederland hoort, belt ze boos op. ‘Waarom ben je zonder mij gegaan?’ ‘Het is geen plezierreis’, kaatst Klawa terug. ‘Vraag maar aan je dochter, die legt het je uit.’ Lida is analfabeet, leest geen nieuws en weet niet van de invasie. Haar dochter Ira, die haar oude moeder wil behoeden voor verdriet, weet er wel van. ‘Het is oorlog, mama. Je zus gaat voorlopig niet naar huis.’

Terwijl mijn familie de afgelopen maanden steeds sneller uit elkaar valt en ruzie heeft (familie in Rusland ‘doet niet aan politiek’, Donbas-familie is pro-Rusland, Kazachse familie anti-invasie), vermijdt Kazachstan directe kritiek op de Russische invasie. Wel zegt het land neutraal te zijn in het Oekraïne-conflict. De twee separatistische volksrepublieken erkennen doet het ook niet.

Als Kazachstan deze week zijn defensiebudget verhoogt, krijg ik de zenuwen. Handelt Kazachstan te autonoom, net als Oekraïne, dat zich steeds meer naar Europa keerde? Voelt Poetin, met zijn Peter-de-Grote-expansiedrang, zich bedreigd door deze zet? Wat als mijn oudtante Lida over drie jaar ook in een schuilkelder moet slapen? Wat als ook haar soevereine land, na de verwoesting van het soevereine Oekraïne, misschien wordt opgeslokt door Rusland?