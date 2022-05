Ik bekeek de Russische parade. Alle uniformen zaten goed, iedereen deed alles op het juiste moment, en het werd allemaal ook nog eens perfect in beeld gebracht. Dat was dus nogal eng, en daardoor ging ik op zoek naar kleine barstjes in het glazuur.

Die vond ik bij minister van Defensie Sergej Sjojgoe. Die werd langs de troepen geleid in een open auto. Hij moest staan op de passagiersplaats, wel een kwartier lang. Nu is het bijna onmogelijk om niet om te vallen als je in een rijdende auto staat, dus was er een handvat gemonteerd dat hij onopvallend vasthield met zijn linkerhand. De rechterhand hield hij in continue saluut aan de rechterslaap. Je zag aan Sjojgoe dat hij het vermoeiend vond.

Uiteindelijk werd hij voorgereden bij Poetin. Met nog steeds de hand in saluut stommelde hij de auto uit en beklom het podium. Daarna mocht eindelijk die hand los. Je zag de opluchting.