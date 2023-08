Nu het Nieuw Sociaal Contract van Omtzigt tot partij is verheven, is het tijd de vraag te stellen wat integriteit inhoudt

Het nieuwe sociaal contract dat Pieter Omtzigt ons aanbeveelt, verwijst natuurlijk naar het oude sociaal contract van de Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau. Hij publiceerde zijn ideeën over de staatsinrichting in 1762 onder de titel: Du contrat social ou Principes du droit politique.

Rousseau behoorde tot de contractfilosofen. Zij meenden dat burgers een overeenkomst sluiten met een overheid om te voorkomen dat het anders een oorlog wordt van allen tegen allen. De burgers geven enige vrijheden op – bijvoorbeeld het recht om eigen rechter te spelen – maar krijgen daarvoor vrede en veiligheid terug, en als het meezit ook nog een zekere mate van gelijkheid. Het sociaal contract werpt een dam op tegen absolutisme en maakt de weg vrij voor democratie, maar veroorzaakt tevens een voortdurend gekibbel over de vraag waar de grenzen liggen van de onderlinge machten.

Rousseau stond bekend als een lastig mens. Vermoedelijk was hij een neurasthenicus met een kwetsbare gezondheid die moeite had met zichzelf, volgens kwaadaardige tongen omdat hij moeite had met plassen. Hij schreef over de samenleving, maar was zelf een einzelgänger. Tevens was hij een draufgänger, maar geen revolutionair. In zijn latere leven ontwikkelde hij zich zelfs tot een antirevolutionair. Zou je hem de leiding van een land geven, dan zou het onmiddellijk een chaos worden. Rousseau was een vat vol tegenstellingen, onstuimig en eerbiedwaardig, aanbeden en verguist, en juist daarom bespot door Voltaire.

In zijn op internet gepubliceerde Samenvatting van een Manifest pleit Pieter Omtzigt voor een nieuw sociaal contract. Als je dat leest en je luistert naar zijn toelichting, dan denk je vooral aan het CDA in de hoogtijdagen. Een beetje rechts, een beetje links en veel in het midden. Sociaal voelend, een vleugje christelijk, maar alles met mate. Gezien de politieke afkomst van Omtzigt niet bepaald verrassend. Dat hij in zijn eentje met zijn eenmanspartij zo populair is geworden, is niet het gevolg van zijn bijzondere politiek-filosofische ideeën, maar komt bijna volledig op conto van zijn persoon, die op kritieke momenten een grote integriteit heeft uitgestraald.

Nu zijn Nieuw Sociaal Contract (NSC) tot partij is verheven, die in de peilingen op meer dan dertig zetels staat, is het tijd de vraag te stellen wat integriteit zo ongeveer inhoudt. Volgens veel woordenboeken zijn de kernbegrippen: eerlijk en betrouwbaar. Ik proef hier een onderliggende tegenstelling. Je kunt namelijk heel eerlijk zijn over je eigen onfatsoenlijke gedrag. Zo heb ik het eens meegemaakt dat iemand onuitstaanbaar eerlijk begon op te scheppen over hoe door zijn toedoen een ander was afgezet.

Meer in de buurt komen de termen ‘rechtschapen’ en ‘onkreukbaar’. Bij dat laatste doel ik niet op de uitspraak van Simon Cameron, in de 19de eeuw een Amerikaanse minister van Oorlog, die gezegd heeft: ‘Een politicus met een ruggegraat is iemand die eenmaal omgekocht, ook omgekocht blijft.’

Wat ook bij een integer politicus hoort, is de afkeer om ten koste van idealen over alles en nog wat compromissen te sluiten. Daar staat tegenover dat het in een kleine partij die geen macht heeft, veel makkelijker is je integriteit te bewaren dan in een grote regeringspartij die besluiten moet nemen. Zit je in de Kamer als lid van de Partij voor de Dieren, dan kun je lang integer blijven, maar je doet dan nauwelijks mee als het echt om beslissen gaat. Voor PvdD geldt het woord van de cabaretier Fons Jansen (1925-1991): ‘Wie niet sterk is, moet slim zijn. Wie ook niet slim is, moet zich behelpen met integriteit.’

Het CDA was natuurlijk voor alles de partij van het compromis, die even gemakkelijk de ene keer over rechts en de andere keer over links regeerde. De totale implosie van het CDA betekende in feite de wederopstanding van Pieter Omtzigt, die na zijn depressie even nodig had om een nieuwe partij op te richten, waarvan de uitgangspunten erg op die van het CDA lijken. Mocht Omtzigt de verkiezingen winnen met een partij die gaat regeren, dan komt ook hij op een gegeven moment onafwendbaar voor hetzelfde dilemma te staan als het oude CDA: compromissen sluiten of niet? Dat lijkt me geen benijdenswaardige positie voor iemand die de verkiezingen ingaat met de hooggestemde verwachting van een Nieuw Sociaal Contract – met hoofdletters.

Het zwakke punt is natuurlijk dat het om een stilzwijgend, hypothetisch, denkbeeldig, oftewel virtueel contract gaat. Zo’n contract is pure metafysica. Niemand heeft ooit iets getekend en ik vermoed dat Omtzigt, mocht het NSC winnen, mij ook niet zo’n contract ter ondertekening op gaat sturen. Terwijl ik bij elk nieuw contract toch wel graag eerst de kleine lettertjes wil lezen, zelfs wanneer de afzender integer heet te zijn. Ook ben ik erg benieuwd wat Omtzigt gaat doen met al die asocialen die niet willen tekenen.