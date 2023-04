Ik kreeg een kookboek met heel veel groentegerechten erin. Dat kwam mij goed uit, want ik ben een vleesvermijder. Ik kookte een paar gerechten die allemaal heerlijk waren.

Na een aantal weken las ik het voorwoord van het kookboek, en daarin stond: de recepten bevatten geen eieren, melk, kaas of boter. Dat was me eigenlijk nog niet opgevallen.

Ik besefte wat dit boek deed: het was stiekem vegan. Een veganistisch kookboek waar het woord ‘vegan’ niet op staat: briljant. Er zijn natuurlijk meer mensen zoals ik, die bij ‘vegan’ denken: ja hallo, dat is me even een brug te ver. Nu had ik al een paar keer per ongeluk vegan gekookt, en had ik ervaren dat het best makkelijk was. Ik was erin geluisd! Maar was dat niet juist heel goed?

Een boek als een gateway drug naar een geheel nieuwe lifestyle. Ik werd er toch een beetje zenuwachtig van en kookte snel een ei.