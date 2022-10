Nu duurde het nu 50 tot 60 minuten voor we aan de beurt waren. Super, een tijdlus

Tot de tanden bewapend met volle broodtrommels, thermosbekers koffie, snoep, opgeladen telefoons en comfortabele schoenen liepen we vier uur voordat onze vlucht vertrok de vertrekhal binnen. De balie om de koffers in te checken ging alleen pas anderhalf uur later open. Dus zo gingen we het doen: mijn vriendin zou alvast met de kinderen in de rij voor de beveiligingscontrole staan en ik zou later aansluiten, nadat ik de koffers had ingecheckt.

Maar warempel, de incheckbalie bleek al open en we konden onze koffers toch nu al kwijt. Een kalme oceaan aan tijd strekte zich uit zo ver het oog reikte. Met nog drieënhalf uur te gaan liepen we richting de controle. We passeerden een scherm waarop stond dat het vanaf dat punt nog 30-45 minuten zou duren. Triomfantelijk keken mijn vriendin en ik elkaar aan. We hadden het systeem verslagen. En dat in de herfstvakantie.

Een paar minuten later sloten we achter in de rij aan. Hier hing ook een scherm, waarop stond dat het nog 45-55 minuten kon duren. Kon gebeuren. Er zat veel beweging in de rij en na tien minuten stonden we onderaan de trap die naar de hal van de beveiligingscontrole leidde. Daar moesten we een paar minuten wachten. ‘Hebben we eigenlijk priority?’, hoorde ik een lage, luie stem achter me vragen. ‘Nee’, antwoordde een vrouwenstem, ‘we hebben geen priority’. ‘Nou’, zei de luie stem weer, ‘ik moet poepen. Dat is een prioriteit.’

We stapten op de roltrap naar boven en voegden ons bij een nieuwe rij wachtenden. Ook hier hing een scherm en volgens dit scherm duurde het nu ongeveer 50-60 minuten voordat we aan de beurt waren. Super, we waren in een tijdlus beland. Als ik Robbert Dijkgraaf was geweest had ik mijn geluk niet op gekund. Maar ik was niet Robbert Dijkgraaf.

Langzaam ging de beweging uit de rij. Het rolluik van een van de controlebalies ging naar beneden. Misschien hadden ze lunchpauze. Er klonk verontwaardigd gemompel. De tijd leek te stollen, totdat hij dik en zwaar was en met zijn volle gewicht drukte op mijn triomfantelijke optimisme over het halen van onze vlucht. Hij drukte en perste, net zo lang totdat er niets meer van over was dan een lullig hoopje twijfel.

Opeens ging het rolluik weer open. Misschien was het een vergissing geweest. Misschien had iemand ergens nog een blik beveiligers gevonden. Voorzichtig begon de tijd weer te stromen. Iemand in de rij begon te klappen. Hij kreeg bijval. En nog meer bijval. Het applaus zwol aan, won aan handen en kracht, totdat het uiteindelijk ovationeel door de hal klaterde. Het was raar en overdreven en gênant.

En volkomen terecht.