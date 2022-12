Nu de wereld steeds meer uiteenvalt in blokken moet Europa zo veel mogelijk op eigen benen kunnen staan

De term ‘industriebeleid’ roept in Nederland grote scepsis op en wekt terstond associaties met het scheepsbouwconcern RSV, dat in 1983 ten onder ging nadat het voor miljarden guldens door de staat was gesteund. Als handelsland voelde Nederland zich op zijn gemak in een wereld van globalisering en vrijhandel waarin producten vanuit de hele wereld werden aangevoerd, voor zo laag mogelijke prijzen. Binnen de EU was Nederland de afgelopen decennia een van de grootste pleitbezorgers van marktwerking.

Toch hebben de Europese regeringsleiders de Europese Commissie donderdag opdracht gegeven de contouren van een nieuw Europees industriebeleid te schetsen. Dat laat zien hoe de wereld veranderd is. De pandemie en de oorlog in Oekraïne hebben laten zien hoe kwetsbaar Europa is als mondiale aanvoerlijnen worden doorgesneden en de toegang tot goedkope energie niet langer is gewaarborgd. Europa is in veel opzichten het beste continent om te leven, maar het is kwetsbaar omdat het zijn defensie heeft verwaarloosd en te veel heeft vertrouwd op handel met de rest van de wereld.

China wordt steeds meer gezien als een ‘systemische rivaal’ waarvan Europa zich niet te afhankelijk mag maken. Maar op economisch gebied wordt vooral de rivaliteit met de Verenigde Staten als een acuut probleem gezien. Europa en de Verenigde Staten delen de waarden van vrijheid en democratie. In de oorlog in Oekraïne zijn de Verenigde Staten Europa eens te meer onmisbaar gebleken voor de bescherming van de Europeanen tegen de agressie van Rusland.

Maar de Amerikaanse president Joe Biden mag dan wel pro-Europees zijn, zijn economisch beleid borduurt voort op dat van zijn voorganger Trump: America First. Zijn Inflation Reduction Act (IRA) voorziet in een enorm pakket aan subsidies dat alleen beschikbaar is voor bedrijven die op Amerikaanse bodem produceren.

De Europese Unie beschouwt dit als een vorm van protectionisme. Zij vreest dat bedrijven liever in de VS investeren dan in Europa, vanwege de ruimhartige subsidies en de energie die in Amerika veel goedkoper is.

De EU wil de VS ertoe bewegen de subsidies van de IRA ook beschikbaar te maken voor Europese bedrijven. Het is echter zeer de vraag of het Amerikaanse Congres hiertoe genegen is. Waarschijnlijk zal de EU daarom gedwongen worden een eigen variant van de IRA te ontwikkelen, met subsidies voor de ontwikkeling van schone technologie. Taboes lijken te worden doorbroken: regels voor staatssteun worden versoepeld en wellicht komt er een Europees fonds voor industrie, analoog aan het Herstelfonds na corona. Nederland en Duitsland zijn daar vooralsnog geen voorstander van. De bezwaren zijn ook begrijpelijk: politiek getouwtrek over subsidies is allerminst een garantie dat het geld bij de meest belovende en best renderende bedrijven terecht zal komen.

Maar als de wereld steeds meer uiteenvalt in blokken – China, de VS, de EU – moet Europa zo veel mogelijk op eigen benen kunnen staan. Dat is ingewikkeld, kost tijd en veel geld, maar Europa moet kunnen beschikken over eigen militaire macht, eigen industrie en toegang tot energie en grondstoffen. Alleen dan kan het zijn kwetsbaarheid overwinnen.