Nu de Trumpnieuwsmachine weer op gang komt, moeten we ons constant bewust zijn van de valkuilen

Bericht op teletekst, pagina 101, zondag 11 juni : ‘Trump noemt aanklacht aanfluiting’. Drie dagen later op dezelfde pagina 101. ‘Trump: Biden achter mijn aanhouding’.

Nu Trump torenhoog favoriet is om als de kandidaat voor de Republikeinen aan de verkiezingen van 2024 mee te doen, komt ook de Trumpnieuwsmachine weer op gang: de voortdurende regen van bizarre uitspraken, valse beschuldigingen en aperte onwaarheden.

Omdat de aantrekkingskracht van mensen als Trump – en de deze week overleden Berlusconi – vooral zit in hun vermakelijkheid, is alle publiciteit gunstig voor hen. Ze worden door hun fans niet beoordeeld als politici, maar als personages uit een Netflixserie. Het gevaar is dat de journalistiek daarin meegaat; dat nieuws wordt beoordeeld op de entertainmentwaarde in plaats van op de inhoud. Op de vraag: is hier sprake van een belangrijke, maatschappelijk relevante ontwikkeling?

Zowel Trump als Berlusconi had zijn eigen mediakanalen om zijn boodschap te verspreiden. Hierdoor wordt er in eigen land veel milder over hen geoordeeld dan over de grens. De meeste necrologieën over Berlusconi waren in Italiaanse media overwegend positief van toon, schreef correspondent Rosa van Gool deze week. In tegenstelling tot haar eigen postuum, waarin Berlusconi vooral naar voren kwam als een opportunistische, corrupte en op seks beluste geldwolf.

Het verschil tussen de Italiaanse en de buitenlandse blik was op zijn begrafenis duidelijk zichtbaar. Er waren vele Italiaanse hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Maar buitenlandse regeringsleiders ontbraken, op die van Qatar, Albanië, Hongarije, San Marino en Irak na.

Omdat populisten per definitie anti-establishment zijn, lijkt niets hen te kunnen raken. In vroegere tijden traden presidenten nog weleens af, als bleek dat ze de regels hadden overtreden. Dit mechanisme lijkt bij deze generatie politieke populisten niet te werken. Het werkt eerder andersom. Hoe harder instituten als de rechterlijke macht over hen oordelen, hoe kritischer journalisten over hen berichten, hoe populairder ze in bepaalde kringen worden. Het draagt bij aan de indruk dat ze de underdog zijn, het slachtoffer van hogere machten – een gevoel waarin een groot deel van hun kiezers zich herkent.

De rechtszaken tegen Trump in de Verenigde Staten hebben hem electoraal de wind in de zeilen gegeven. Ron DeSantis staat ineens op een onoverbrugbare achterstand. Je kunt je afvragen of de democratie nog wel functioneert, als de macht door dergelijke patronen bijna automatisch belandt bij degenen die haar ondergraven.

Wie over populisten schrijft, moet zich dus continu bewust zijn van deze valkuilen. Als we niet goed kiezen, kunnen berichten over de afbraak van de democratie, die afbraak juist versnellen. We zullen bij de Volkskrant dus veel van de uitlatingen van Trump links laten liggen.