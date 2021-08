Nu de sporters naar huis gaan, is het tijd voor excuses aan de Japanners

Een selfie met een masker op, en met de Spelen heel ver weg, in het stadion, op de achtergrond. En nu wachten op een nieuwe gezondheidscrisis. Beeld REUTERS

Na twee weken Olympische Spelen weten we: Nederland is het beste sportland van de Europese Unie, voor wie het medailleklassement daarvoor als uitgangspunt neemt. Het aantal kwam in Tokio zondagmiddag uit op 36, veel meer dan in Sydney (2000) maar minder goud dan die olympische mijlpaal tot nu toe.

Inspirerende verhalen – ook politiek en maatschappelijk van belang – volgden elkaar in hoog tempo op, terwijl de voortekenen nog somber waren. Door de wereldwijde pandemie waren de Japanners de Spelen liever kwijt dan rijk, en de discussie over het wel of niet doorgaan werd tot de openingsceremonie gevoerd. Wat naast de uitzonderlijke fysieke prestaties opviel, waren vooral de huilende sporters, verliezer én winnaar, met hun getuigenissen over hoe zwaar allemaal was geweest en over de toenemende mentale druk. De Amerikaanse turnster Simone Biles werd in Tokio het gezicht van die generatie.

Nu de wereld naar huis gaat, is het ook een verantwoordelijkheid om achterom te kijken en de schade voor de Japanners op te nemen. Die hebben, buiten de medaillevloot van hun landgenoten, weinig kunnen genieten. Miljarden werden uitgegeven om de wederopbouw van het land aan de wereld te tonen, maar het werd een theaterstuk achter gesloten gordijnen. Toeschouwers mochten de arena’s niet in, buitenlandse toeristen waren niet welkom en voor de lokale ondernemer in Tokio was het de afgelopen weken rustiger dan ooit. Gelukkig klagen de Japanners nauwelijks in het openbaar. Om die reden hadden deze imperfecte Spelen op geen betere plek kunnen plaatsvinden.

Ondertussen groeit in een van de dichtstbevolkte steden ter wereld de zorg over het toenemend aantal covid-besmettingen. De olympische familie probeert daarvoor alle verantwoordelijkheid van zich af te schuiven. De ‘bubbel’ bleef immers intact. Er werden door de strenge maatregelen ‘maar’ 430 van de 52 duizend olympische deelnemers en vrijwilligers na een positieve test opgesloten in het verplichte coronahotel. Daarbuiten liep het aantal in Tokio op naar een recordhoogte van meer dan vijfduizend per dag. Volgens de belangrijkste medisch adviseurs komt dat vooral doordat de geldende noodtoestand door de Spelen nauwelijks nog effect had op de bevolking.

Gevreesd wordt voor een ruime verdubbeling nog voordat de Paralympics (24 augustus) beginnen. Met een dreigende overbelasting van de ziekenhuizen als gevolg. Bij het tellen van de medailles moet daar rekenschap voor worden afgelegd. En er moeten excuses worden gemaakt voor de gezondheidscrisis waarmee de Japanners de komende maanden zijn opgezadeld.